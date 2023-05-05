Лавров обсудил с коллегами по ШОС расширение организации

Лавров обсудил с коллегами по ШОС расширение организацииСейчас в членстве заинтересованы Иран, Белоруссия и ряд государств Азии
Члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС, входят восемь стран, включая Россию, Китай, Индию, Пакистан и республики Центральной Азии) на встрече министров иностранных дел в индийском Гоа договорились углублять координацию, «прежде всего в рамках» ООН. Главы МИД обсудили угрозу «перелива» нестабильности из Афганистана на окружающее его «шосовское пространство», а также связанные с этим вопросы противодействия терроризму, наркотрафику и трансграничной преступности, говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Встреча министров стала подготовкой к саммиту лидеров ШОС, запланированному на 3-4 июля 2023 г. в Нью-Дели. На этом мероприятии готовится к принятию «Нью-Делийская декларация», где будут зафиксированы подходы сторон по ключевым вопросам деятельности ШОС и актуальным проблемам глобальной и региональной повестки дня. Кроме того, они будут закреплены и «в отдельных заявлениях по дерадикализации, изменению климата, цифровой трансформации, продовольственной безопасности».
Помимо этого, планируется, что на июльском саммите ШОС Иран официально получит статус члена организации. В сентябре 2022 г. Тегеран подписал меморандум о вступлении, а в ноябре того же года документ ратифицировал иранский парламент. В этом контексте, отмечено в заявлении российского МИД,»повышенное внимание министры уделили тематике расширения состава организации». В ведомстве добавили, что «активно идут процедуры, необходимые для приема Белоруссии», которая имеет статус наблюдателя, а в качестве новых диалоговых партнеров «к шосовскому взаимодействию подключаются Бахрейн, Кувейт, Мальдивы, Мьянма и ОАЭ».
Говоря на пресс-конференции по итогам мероприятия о проблеме безопасности Афганистана, министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил власти США в поддержке террористических организаций, включая Исламское государство, Исламское движение Восточного Туркестана и «Аль-Каиду» (все запрещены в России) в этой стране. «Есть убедительные доказательства, что американское руководство поддерживает противостоящие талибам террористические группировки в Афганистане. Они также не оставляют попыток внедрить свою военную инфраструктуру вокруг Афганистана, в Центральной Азии», – заявил он.
Афганистан с сентября 2021 г., после падения проамериканской Исламской республики Афганистан, контролируется группировкой «Талибан» (признана террористической и запрещена в России). Талибы провозгласили Исламский эмират Афганистан, с которым ни одна страна-член ООН не имеет официальных дипотношений. При этом в столице страны Кабуле действуют российское посольство.
Номинально с 2012 г. Афганистан (его ныне несуществующее правительство) имеет статус наблюдателя в ШОС и в течение девяти лет пытался стать полноправным членом организации. Россия предложила участникам заседания 5 мая в Гоа активизировать работу контактной группы «ШОС-Афганистан». По словам Лаврова, ключевая причина отказа принятия Кабула в организацию в настоящий момент – неясный статус режима талибов.
«Талибан де-юре никто не признает. Мы все ожидаем выполнения от его руководства выполнения своих обещаний обеспечить инклюзивное правительство не только с точки зрения принадлежности к этническим группам, но и представительства всех политических сил. Это пока еще не сделано», – подчеркнул российский министр.
Основная установка российской дипломатии на этом направлении – афганский вопрос должны решать соседи, а не внерегиональные силы, отметил главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. «Это находит понимание у остальных членов организации: все они заинтересованы в стабилизации внутриполитической ситуации в Афганистане. Логично, что ШОС берет на себя некую координирующую функцию», – сказал эксперт.
При этом он сомневается, что Кабул в ближайшей перспективе войдет в ШОС или другие международные организации. «Хотя все понимают, что талибы никуда не денутся, они доказали устойчивость политической системы, но ни одна страна не признает Талибан, а на Афганистан распространяются санкции ООН. Раз снять с нее международные ограничения невозможно силами ШОС, то и членство Афганистана преждевременно», – пояснил Лукьянов.
По словам Лукьянова, Россия, как и другие государства регионе, вряд ли признает правительство талибов: «Достаточно того, что Москва де-факто признает Кабул и взаимодействует с афганскими правительством ради поиска путей решения региональных проблем, но без формального изменения статуса».
На пресс-конференции по итогам встречи в Гоа Лавров также отметил работу по наращиванию использования национальных валют в расчетах между членами ШОС. «Для этого можно применить практики, формирующиеся сейчас в рамках Евразийского банка развития, Азиатского банка реконструкции и развития и нового банка развития БРИКС», — заявил министр. В перспективе, по инициативе президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы, участники планируют создать «агрегированную валюту», отметил Лавров. «Все это сейчас рассматривается профильными ведомствами. Работа идет, ее уже не остановить», — сказал министр.
По словам Лукьянова, упоминание «агрегированной валюты» объясняется тем, что участники ШОС вряд ли смогут полностью перейти с доллара на расчеты во взаимной торговле в собственных национальных валютах. «Хотя все государства осознают, что чрезмерная роль доллара в международной системе предоставляет США сильные рычаги давления на остальные государства, другого более удобного инструмента, помимо доллара, пока нет. Двусторонняя торговля в национальных валютах имеет массу ограничений и создаем массу неудобств. Индийские рупии — тому яркий пример», – заключил Лукьянов.