Лавров обсудил с коллегами по ШОС расширение организации

При этом он сомневается, что Кабул в ближайшей перспективе войдет в ШОС или другие международные организации. «Хотя все понимают, что талибы никуда не денутся, они доказали устойчивость политической системы, но ни одна страна не признает Талибан, а на Афганистан распространяются санкции ООН. Раз снять с нее международные ограничения невозможно силами ШОС, то и членство Афганистана преждевременно», – пояснил Лукьянов.