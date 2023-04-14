При каких условиях соседи Афганистана готовы ему помогать

При каких условиях соседи Афганистана готовы ему помогатьПравительство в Кабуле не в состоянии выполнить требования, считают эксперты
Соседние с Афганистаном страны готовы помочь стране, находящейся под властью «Талибана» (движение признано террористическим и запрещено в России), если оно будет соблюдать права женщин и создаст инклюзивное правительство. Эти тезисы были оглашены в совместном заявлении министров иностранных дел стран «афганской четверки» (Россия, Китай, Иран и Пакистан), принятом на полях конференции стран – соседей Афганистана в узбекистанском Самарканде. Итоги встречи были изложены в сообщении на официальном сайте МИД России. Из документа следует, что талибы должны гарантировать права женщин и девочек на работу и образование, а также организовать представительство ключевых этнополитических групп во власти. При этом страны-соседи готовы «оказать содействие Кабулу в наращивании усилий по искоренению терроризма и наркопреступности, улучшению социально-экономической ситуации в стране». Кроме того, четыре государства возложили ответственность за плачевную ситуацию в Афганистане на США и другие западные страны, принимавшие участие в 20-летней кампании НАТО на его территории. Следовательно, заключили в МИД России, Запад должен взять на себя основное финансовое бремя по постконфликтному восстановлению Афганистана.
Представители четырех государств, среди которых были министр иностранных дел России Сергей Лавров и его китайский коллега Цинь Ган, потребовали от правительства талибов отменить введенные против женщин и нацменьшинств ограничения и отметили, что талибы не обеспечивают необходимый уровень безопасности для иностранных организаций и граждан. Действующие афганские власти также должны принять меры для борьбы с террористами. При этом страны – соседи Афганистана готовы помочь его экономике. «Министры выразили готовность и впредь поддерживать мир в Афганистане и его восстановление, совершать [с Афганистаном] экономические и торговые сделки, а также вкладывать средства при содействии стран региона и международного сообщества», – говорится в заявлении. Министр иностранных дел КНР Цинь Ган отдельно призвал США отменить введенные ими односторонние санкции против Афганистана. По словам китайского дипломата, Западу нужно прекратить принимать меры в русле мышления холодной войны, ведь Афганистан «должен стать новой платформой для сотрудничества».
Талибы пришли к власти в Афганистане в августе 2021 г., свергнув проамериканское правительство президента Ашрафа Гани. Движение в основном состоит из пуштунов, представители других национальных и религиозных групп (например, таджиков или шиитов) в талибском правительстве либо представлены слабо, либо не представлены вовсе. После захвата власти талибы фактически запретили женское образование и ограничили право женщин на передвижение.
Заинтересованность России и Китая в афганской проблеме понятна – уходя, США скинули все проблемы на страны – соседи Афганистана, отмечает профессор ВШЭ Андрей Казанцев. При этом, несмотря на удовлетворенность Москвы и Пекина уходом США, не совсем понятно, что делать с Афганистаном. За время своего правления талибы, продолжает эксперт, ясно показали, что дальше красивых обещаний дело у них не идет и они не будут принимать решения, противоречащие их идеологии. Кроме того, сомнительна сама возможность талибов в принципе принимать решения – по словам Казанцева, в рядах движения существует сильный раскол. Что же касается призыва к отмене санкций, то, учитывая плохие отношения России и Китая с Вашингтоном, он так и останется без ответа, равно как и просьбы талибов вернуть им замороженные активы Афганистана в США.
Встреча в Самарканде – еще одна попытка добиться общерегионального консенсуса по Афганистану, отмечает эксперт Центра изучения современного Афганистана Андрей Серенко. Эту задачу пытаются решить и Москва, и Пекин, и другие страны региона уже более двух лет, но пока безуспешно из-за разницы в интересах. Ситуация внутри Афганистана при этом все время ухудшается, страны-соседи вынуждены на это реагировать и что-то делать, даже если шансы на практический результат низкие. Серенко уверен, что Кабул не будет выполнять выдвинутые на встрече требования, потому что те люди, которые приехали на встречу от талибского правительства, не принимают решения. Кризис будет углубляться до тех пор, пока внутри самого Афганистана не станут происходить изменения, считает Серенко. Они могут быть вызваны, например, борьбой между разными фракциями талибов за власть и победой фракции, более склонной прислушиваться к рекомендациям извне. Другие варианты – усиление позиций либо антиталибского Фронта национального сопротивления Афганистана, либо ИГИЛ (признано террористическим и запрещено в России), которое будет продвигать свою повестку. В последнем случае, заключает Серенко, в афганские дела придется вмешиваться уже не дипломатам, а военным.