При каких условиях соседи Афганистана готовы ему помогать

Встреча в Самарканде – еще одна попытка добиться общерегионального консенсуса по Афганистану, отмечает эксперт Центра изучения современного Афганистана Андрей Серенко. Эту задачу пытаются решить и Москва, и Пекин, и другие страны региона уже более двух лет, но пока безуспешно из-за разницы в интересах. Ситуация внутри Афганистана при этом все время ухудшается, страны-соседи вынуждены на это реагировать и что-то делать, даже если шансы на практический результат низкие. Серенко уверен, что Кабул не будет выполнять выдвинутые на встрече требования, потому что те люди, которые приехали на встречу от талибского правительства, не принимают решения. Кризис будет углубляться до тех пор, пока внутри самого Афганистана не станут происходить изменения, считает Серенко. Они могут быть вызваны, например, борьбой между разными фракциями талибов за власть и победой фракции, более склонной прислушиваться к рекомендациям извне. Другие варианты – усиление позиций либо антиталибского Фронта национального сопротивления Афганистана, либо ИГИЛ (признано террористическим и запрещено в России), которое будет продвигать свою повестку. В последнем случае, заключает Серенко, в афганские дела придется вмешиваться уже не дипломатам, а военным.