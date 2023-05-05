Как Россия сможет решить проблему зависших в Индии рупий

В то же время вопрос выравнивания в торговле с Индией для экономики не самый срочный, считает вице-президент Ассоциации экспортеров и импортеров Артур Леер. По его мнению, лучше правильно распорядиться активами, чем принять неверные поспешные решения. Он напоминает, что для России такая ситуация не нова – в 2022 г. несбалансированность в торговле была с ЕС, Турцией и Китаем. Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев согласен, что излишки рупий не находят нужного применения. «При этом после конвертации в другую валюту Россия сможет быстро использовать их для решения текущих вопросов, таких как покупка импорта и финансирование зарубежных проектов», – говорит он.