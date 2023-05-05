Как Россия сможет решить проблему зависших в Индии рупий

Как Россия сможет решить проблему зависших в Индии рупийЗастрявшую валюту стоит поменять на юани, дирхамы или золото
Россия в торговых взаиморасчетах с Индией накопила «миллиарды» ограниченно конвертируемых рупий на счетах в индийских банках, которые не может использовать. Об этом сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам совещания глав МИД стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Панаджи (штат Гоа) 5 мая.
«Это проблема. Нам нужно использовать эти деньги. Но на данный момент эти рупии должны быть переведены в другую валюту. Вопрос обсуждается», – сказал Лавров, не пояснив, какие альтернативы рассматриваются Россией и Индией (цитата по стенограмме на сайте пресс-службы МИД России). Накануне агентство Reuters со ссылкой на индийские правительственные источники сообщило о приостановке переговоров по торговле в рупиях между Москвой и Дели. Собеседник агентства тогда подчеркнул, что индийская сторона «испробовала все, что могла, чтобы попытаться заставить это работать». Другой источник пояснил, что большинство двусторонних платежей продолжает проводиться в долларах США, а также в дирхамах и «нескольких других валютах».
По данным индийского министерства торговли, Россия поднялась на 16 позиций и стала четвертым по величине источником импорта товаров для Индии в 2022/2023 финансовом году (закончился 31 марта) и пятым торговым партнером в целом. Объемы ввоза российских товаров выросли c $9,86 млрд до $41,55 млрд. Доля России в структуре индийского импорта увеличилась с 1,6 до 6,5%. В то же время экспорт из Индии в Россию составил $2,8 млрд, дефицит для Дели, таким образом, составил $38,74 млрд. Весь импорт товаров в страну за соответствующий отчетный период вырос на 16,5% – до $714 млрд по сравнению с $613 млрд в 2021/2022 финансовом году. Экспорт товаров страны за тот же период составил $447 млрд ($442 млрд годом ранее).
Проблема дисбаланса
Опрошенные «Ведомостями» эксперты сходятся в том, что причина сложностей в российско-индийских торговых расчетах в рупиях заключается в структурных особенностях экономики самой Индии, дисбалансах двусторонней торговли и торговли страны в целом.
Индия – страна с высоким дефицитом торгового баланса и в целом счета текущих операций: потребность в импорте почти вдвое превышает возможности экспорта, отметил ведущий аналитик «Открытие инвестиций» Андрей Кочетков. Россия поставляет в Индию товары, которые пользуются мировым спросом, в то время как Дели может предложить совсем немного, уверен эксперт. По его мнению, индийские компании могут заменить Европу в текстиле, лекарствах, экзотических продовольственных позициях. Также они могут нарастить поставки товаров западных компаний, производимых в Индии. Но данные операции могут стоять на особом санкционном контроле, предупреждает Кочетков.
Идея с отказом от доллара и переходом в торговле на национальные валюты изначально имела дефект, полагает главный макроэкономист УК «Ингосстрах-Инвестиции» Антон Прокудин: объемы экспорта и импорта между странами очевидно не равны. На счетах российских компаний постоянно скапливаются валюты других стран, в которые уходит экспорт, констатирует эксперт. Чтобы их использовать, нужно менять их на валюты других стран с сильной финансовой системой, считает Прокудин.
Дефицит рублей в индийских банках из-за дисбаланса торговли создал для российских компаний трудности в конвертации выручки в рупиях в рубли, она может осуществляться только на внутреннем индийском рынке, объясняет доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Воронкова. По ее словам, инвестиции российских компаний в индийские фондовые ценности также затруднены из-за опасений западных санкций индийской стороной.
В то же время вопрос выравнивания в торговле с Индией для экономики не самый срочный, считает вице-президент Ассоциации экспортеров и импортеров Артур Леер. По его мнению, лучше правильно распорядиться активами, чем принять неверные поспешные решения. Он напоминает, что для России такая ситуация не нова – в 2022 г. несбалансированность в торговле была с ЕС, Турцией и Китаем. Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев согласен, что излишки рупий не находят нужного применения. «При этом после конвертации в другую валюту Россия сможет быстро использовать их для решения текущих вопросов, таких как покупка импорта и финансирование зарубежных проектов», – говорит он.
От юаня до песо
С учетом того, что качественно распорядиться накопленными рупиями в моменте невозможно, а операции в долларах и евро создают риск блокировки, опрошенные «Ведомостями» аналитики считают самым логичным решением перевод торговых расчетов в третьи валюты, которые интересны России и Индии, – главным образом азиатские.
В середине апреля Financial Times на основе данных международной межбанковской системы передачи информации SWIFT рассчитала, что доля юаня в глобальных торговых расчетах выросла с 2% в феврале 2022 г., когда Россия начала военную спецоперацию на Украине, до 4,5% к февралю 2023 г. Ровно на такую же величину – 2,5% – снизилась доля доллара в мировой торговле. В феврале 2022 г. в нем проводилось 86,8% торговых расчетов, а в феврале 2023 г. уже 84,3%. Доля евро в международных торговых расчетах составляет 6% и существенно не меняется.
Переход на китайские юани или дирхамы ОАЭ может быть самым очевидным и приемлемым решением, считает Васильев. Во-первых, говорит эксперт, эти валюты стабильны относительно доллара, во-вторых, Россия и Индия много торгуют с Китаем и ОАЭ, поэтому эти валюты востребованы. Васильев предполагает сценарий, в котором Россия сможет на свой профицит в торговле с Индией покупать товары в Китае за юани и в ОАЭ за дирхамы. Выход из создавшегося положения возможен, допускает Воронкова, если воспользоваться также гонконгским долларом.
Также ликвидными, по мнению Прокудина, являются индонезийские рупии, бразильские реалы и мексиканские песо. Но в любом случае система с использованием двух валют во взаимной торговле и дальше будет создавать сложные цепочки расчетов, повышая транзакционные издержки в международной торговле, считает эксперт.
Переход на расчеты с Индией в юанях и дирхамах ничем не отличается от использования доллара, не согласен Кочетков, так как главная проблема – дисбаланс торговли – будет сохраняться. По его мнению, частичный выход из ситуации можно найти, если использовать не рупию и другие валюты, а драгоценные металлы или организовать производства необходимых для России товаров. «Оценочно, на руках индийского населения находится более 100 000 т серебра и более 20 000 т золота. В сфере производства проблема в том, что пока сама Россия организует лицензионные производства в Индии, включая сферу ОПК», – говорит Кочетков.
Организация реэкспорта за рупии товаров из стран, с которыми у Индии сложились более тесные торговые отношения, также может быть решением проблемы, согласны Леер и Кочетков. Однако, по мнению последнего, это осложняется тем, что многие товары подпадают под особый санкционный контроль, а в России не являются дефицитом или не пользуются спросом, рассуждает Кочетков. Поэтому у Москвы остается путь реинвестирования индийских рупий в развитие экономики Индии в выгодном для себя ключе, заключает эксперт.