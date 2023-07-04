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Иран вступил в ШОС

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Иран вступил в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС). Трансляцию виртуального заседания ведет секретариат ШОС.

Иран стал девятой страно – членом организации. В сентябре 2022 г. на предыдущем саммите ШОС в Самарканде Иран подписал меморандум об обязательствах по получению статуса государства – члена объединения. До официального вступления в ШОС республика имела статус наблюдателя.

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Сегодня на полях саммита ШОС в Нью-Дели, который проходит в онлайн-формате, также был подписан меморандум об обязательствах Белоруссии по присоединению к ШОС. Сейчас страна является в организации наблюдателем. Ранее сегодня президент РФ Владимир Путин поддержал скорейшее вступление Белоруссии в ШОС. Президент республики Александр Лукашенко также выразил уверенность, что страна присоединится к организации «в ближайшее время».

ШОС была основана в 2001 г. Россией, Китаем, Казахстаном, Таджикистаном, Киргизией и Узбекистаном. Помимо Белоруссии, статус наблюдателя в организации также имеют Афганистан, Белоруссия и Монголия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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