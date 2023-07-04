Иран вступил в ШОС

Сегодня на полях саммита ШОС в Нью-Дели, который проходит в онлайн-формате, также был подписан меморандум об обязательствах Белоруссии по присоединению к ШОС. Сейчас страна является в организации наблюдателем. Ранее сегодня президент РФ Владимир Путин поддержал скорейшее вступление Белоруссии в ШОС. Президент республики Александр Лукашенко также выразил уверенность, что страна присоединится к организации «в ближайшее время».