Иран вступил в ШОС
Иран вступил в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС). Трансляцию виртуального заседания ведет секретариат ШОС.
Иран стал девятой страно – членом организации. В сентябре 2022 г. на предыдущем саммите ШОС в Самарканде Иран подписал меморандум об обязательствах по получению статуса государства – члена объединения. До официального вступления в ШОС республика имела статус наблюдателя.
Сегодня на полях саммита ШОС в Нью-Дели, который проходит в онлайн-формате, также был подписан меморандум об обязательствах Белоруссии по присоединению к ШОС. Сейчас страна является в организации наблюдателем. Ранее сегодня президент РФ Владимир Путин поддержал скорейшее вступление Белоруссии в ШОС. Президент республики Александр Лукашенко также выразил уверенность, что страна присоединится к организации «в ближайшее время».
ШОС была основана в 2001 г. Россией, Китаем, Казахстаном, Таджикистаном, Киргизией и Узбекистаном. Помимо Белоруссии, статус наблюдателя в организации также имеют Афганистан, Белоруссия и Монголия.