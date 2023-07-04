Путин поддержал скорейшее вступление Белоруссии в ШОС
Россия выступает в поддержку скорейшего принятия Белоруссии в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС). Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на саммите ШОС.
«Россия также выступает за скорейшее завершение процесса вступления в ШОС республики Беларусь. Убеждены, что членство Белоруссии, которая является стратегическим партнером и ближайшим союзником России, позитивно скажется на деятельности объединения», – сказал он (цит. по «Интерфаксу»).
Путин также обратил внимание на возрастающий интерес к деятельности ШОС со стороны других стран. В связи с этим необходимо внимательно рассмотреть большое количество заявок от третьих государств, которые хотят работать вместе с ШОС.
Глава государства также приветствовал президента Ирана Ибрахима Раиси и поздравил его с присоединением Тегерана к ШОС. «Менее чем за два года иранские партнеры завершили все необходимые процедуры, и теперь наша общая задача – помочь коллегам эффективно встроиться в ведущуюся в рамках Шанхайской организации многоплановую работу», – добавил Путин.
В июле 2022 г. министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял об «очереди» из стран, которые хотели бы вступить в ШОС в качестве полноправных членов и наблюдателей. Позже он уточнил, что интерес проявляют ряд арабских и азиатских стран, также желание высказывали Армения и Азербайджан. До сих пор Иран обладал статусом наблюдателя в ШОС. Тот же статус имеют Афганистан, Монголия и Белоруссия, которая подала заявку на получение статуса полноправного члена организации в июле 2022 г.