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Путин поддержал скорейшее вступление Белоруссии в ШОС

Ведомости

Россия выступает в поддержку скорейшего принятия Белоруссии в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС). Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на саммите ШОС. 

«Россия также выступает за скорейшее завершение процесса вступления в ШОС республики Беларусь. Убеждены, что членство Белоруссии, которая является стратегическим партнером и ближайшим союзником России, позитивно скажется на деятельности объединения», – сказал он (цит. по «Интерфаксу»). 

Путин также обратил внимание на возрастающий интерес к деятельности ШОС со стороны других стран. В связи с этим необходимо внимательно рассмотреть большое количество заявок от третьих государств, которые хотят работать вместе с ШОС.

Глава государства также приветствовал президента Ирана Ибрахима Раиси и поздравил его с присоединением Тегерана к ШОС. «Менее чем за два года иранские партнеры завершили все необходимые процедуры, и теперь наша общая задача – помочь коллегам эффективно встроиться в ведущуюся в рамках Шанхайской организации многоплановую работу», – добавил Путин. 

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В июле 2022 г. министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял об «очереди» из стран, которые хотели бы вступить в ШОС в качестве полноправных членов и наблюдателей. Позже он уточнил, что интерес проявляют ряд арабских и азиатских стран, также желание высказывали Армения и Азербайджан. До сих пор Иран обладал статусом наблюдателя в ШОС. Тот же статус имеют Афганистан, Монголия и Белоруссия, которая подала заявку на получение статуса полноправного члена организации в июле 2022 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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