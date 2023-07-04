Путин поддержал скорейшее вступление Белоруссии в ШОС

В июле 2022 г. министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял об «очереди» из стран, которые хотели бы вступить в ШОС в качестве полноправных членов и наблюдателей. Позже он уточнил, что интерес проявляют ряд арабских и азиатских стран, также желание высказывали Армения и Азербайджан. До сих пор Иран обладал статусом наблюдателя в ШОС. Тот же статус имеют Афганистан, Монголия и Белоруссия, которая подала заявку на получение статуса полноправного члена организации в июле 2022 г.