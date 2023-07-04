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Политика

Си Цзиньпин призвал увеличить долю нацвалют в расчетах между странами ШОС

Ведомости

Страны ШОС должны увеличить долю национальных валют в торговых расчетах. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на заседании Совета глав государств ШОС.

«Считаю целесообразным увеличить долю расчетов в национальных валютах в рамках организации», – сказал он (цитата по ТАСС).

Си Цзиньпин также призвал страны ШОС противостоять односторонним санкциям, гегемонизму и силовой политике. Он добавил, что государства – члены организации должны выработать внешнюю политику «на основе общих и долгосрочных интересов». Председатель КНР призвал «сохранять бдительность к попыткам извне разжигать новую холодную войну», а также противостоять цветным революциям и вмешательству во внутренние дела стран региона.

На фоне санкций Россия стала уходить от расчетов в долларах и все чаще использовать национальные валюты. В марте 2023 г. президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Китай «все активнее» используют нацвалюты во взаимной торговле. По его словам, две трети товарооборота между странами уже «осуществляются в рублях и юанях». Тогда же Путин поддержал использование юаней в расчетах между РФ и странами Азии, Африки, Латинской Америки.

4 июля саммит ШОС проходит в онлайн-формате впервые под председательством Индии. На мероприятие приглашены государства – члены ШОС: Китай, Россия, Казахстан, Киргизия, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. В качестве наблюдателей участие в саммите принимают Иран, Белоруссия и Монголия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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