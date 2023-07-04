Си Цзиньпин призвал увеличить долю нацвалют в расчетах между странами ШОС
Страны ШОС должны увеличить долю национальных валют в торговых расчетах. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на заседании Совета глав государств ШОС.
«Считаю целесообразным увеличить долю расчетов в национальных валютах в рамках организации», – сказал он (цитата по ТАСС).
Си Цзиньпин также призвал страны ШОС противостоять односторонним санкциям, гегемонизму и силовой политике. Он добавил, что государства – члены организации должны выработать внешнюю политику «на основе общих и долгосрочных интересов». Председатель КНР призвал «сохранять бдительность к попыткам извне разжигать новую холодную войну», а также противостоять цветным революциям и вмешательству во внутренние дела стран региона.
На фоне санкций Россия стала уходить от расчетов в долларах и все чаще использовать национальные валюты. В марте 2023 г. президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Китай «все активнее» используют нацвалюты во взаимной торговле. По его словам, две трети товарооборота между странами уже «осуществляются в рублях и юанях». Тогда же Путин поддержал использование юаней в расчетах между РФ и странами Азии, Африки, Латинской Америки.
4 июля саммит ШОС проходит в онлайн-формате впервые под председательством Индии. На мероприятие приглашены государства – члены ШОС: Китай, Россия, Казахстан, Киргизия, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. В качестве наблюдателей участие в саммите принимают Иран, Белоруссия и Монголия.