В Госдуму внесен законопроект об уведомлении наследников о кредитах наследодателя
Депутаты Госдумы Наталья Костенко, Иван Демченко и Андрей Дорошенко (все от «Единой России») внесли в нижнюю палату парламента законопроект о совершенствовании системы своевременного информирования наследников о кредитах наследодателя. Документ опубликован в электронной базе.
В документе предлагается включить в обязанности нотариусов процесс направления запросов в Центральный каталог кредитных историй для получения информации о кредитной истории наследодателя либо об отсутствии такой информации. Это должно осуществляться не позднее трех рабочих дней после дня открытия наследственных дел. При наличии кредитных обязательств у наследодателя нотариус в течение срока принятия наследства обязан уведомить в письменной форме об этом наследников.
В пояснительной записке к законопроекту указано, что инициатива позволит наследникам своевременно принять экономически рациональное решение о целесообразности вступления в наследство или отказе от наследства, что тем самым позволит снизить уровень закредитованности граждан в стране.
Предшествующий законопроект депутатов о погашении потребительского кредита (займа) вместе с причитающимися процентами за счет страхового возмещения был внесен на рассмотрение в Госдуму в июле этого года.