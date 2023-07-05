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В Госдуму внесен законопроект об уведомлении наследников о кредитах наследодателя

Ведомости

Депутаты Госдумы Наталья Костенко, Иван Демченко и Андрей Дорошенко (все от «Единой России») внесли в нижнюю палату парламента законопроект о совершенствовании системы своевременного информирования наследников о кредитах наследодателя. Документ опубликован в электронной базе.

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В документе предлагается включить в обязанности нотариусов процесс направления запросов в Центральный каталог кредитных историй для получения информации о кредитной истории наследодателя либо об отсутствии такой информации. Это должно осуществляться не позднее трех рабочих дней после дня открытия наследственных дел. При наличии кредитных обязательств у наследодателя нотариус в течение срока принятия наследства обязан уведомить в письменной форме об этом наследников.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что инициатива позволит наследникам своевременно принять экономически рациональное решение о целесообразности вступления в наследство или отказе от наследства, что тем самым позволит снизить уровень закредитованности граждан в стране.

Предшествующий законопроект депутатов о погашении потребительского кредита (займа) вместе с причитающимися процентами за счет страхового возмещения был внесен на рассмотрение в Госдуму в июле этого года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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