В Госдуму внесен законопроект об уведомлении наследников о кредитах наследодателя

В документе предлагается включить в обязанности нотариусов процесс направления запросов в Центральный каталог кредитных историй для получения информации о кредитной истории наследодателя либо об отсутствии такой информации. Это должно осуществляться не позднее трех рабочих дней после дня открытия наследственных дел. При наличии кредитных обязательств у наследодателя нотариус в течение срока принятия наследства обязан уведомить в письменной форме об этом наследников.