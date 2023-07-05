Минобороны назвало враньем слова британского адмирала о потерях России на Украине
Слова начальника штаба обороны Великобритании адмирала Энтони Радакина о потерях ВС России являются враньем, сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.
Во время слушаний в британском парламенте 4 июля Радакин, как сообщила Financial Times, заявил об утрате ВС России «почти половины своей боеспособности». По его утверждению, Россия потеряла якобы 2500 танков, а также израсходовала около 10 млн артиллерийских снарядов.
«Опубликованные FT оценки британского адмирала Радакина потерь российской бронетехники, да вкупе еще и с якобы утратой российскими Вооруженными силами «половины своей боеспособности», обескураживают вселенским масштабом вранья», – заявили в Минобороны.
Подобные заявления происходят на фоне «стенаний» британских военачальников об исчерпании запасов арсеналов королевства, добавили в оборонном ведомстве. Весь поставленный Киеву «металлолом» будет переплавлен и станет «неплохим сырьем» для восстановления новых регионов, считает Минобороны.
Радакин, же считают в министерстве, такими заявлениями лишь стремится увеличить финансирование закупок нового вооружения.
«В отсутствие каких-либо результатов украинской армии на поле боя, а теперь уже все более ясно – даже их перспектив, остается только фантазировать об «утрате боеспособности» российской армии», – добавили в Минобороны.
После начала спецоперации России на Украине западные страны стали оказывать Украине финансовую помощь и поставлять ей военную технику и вооружения. Российские власти неоднократно критиковали такие поставки, отмечая рост прямой и косвенной вовлеченности в конфликт западных стран. Ранее крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow Украине передала Великобритания.