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Минобороны назвало враньем слова британского адмирала о потерях России на Украине

Ведомости

Слова начальника штаба обороны Великобритании адмирала Энтони Радакина о потерях ВС России являются враньем, сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

Во время слушаний в британском парламенте 4 июля Радакин, как сообщила Financial Times, заявил об утрате ВС России «почти половины своей боеспособности». По его утверждению, Россия потеряла якобы 2500 танков, а также израсходовала около 10 млн артиллерийских снарядов.

«Опубликованные FT оценки британского адмирала Радакина потерь российской бронетехники, да вкупе еще и с якобы утратой российскими Вооруженными силами «половины своей боеспособности», обескураживают вселенским масштабом вранья», – заявили в Минобороны.

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Подобные заявления происходят на фоне «стенаний» британских военачальников об исчерпании запасов арсеналов королевства, добавили в оборонном ведомстве. Весь поставленный Киеву «металлолом» будет переплавлен и станет «неплохим сырьем» для восстановления новых регионов, считает Минобороны.

Радакин, же считают в министерстве, такими заявлениями лишь стремится увеличить финансирование закупок нового вооружения.

«В отсутствие каких-либо результатов украинской армии на поле боя, а теперь уже все более ясно – даже их перспектив, остается только фантазировать об «утрате боеспособности» российской армии», – добавили в Минобороны.

После начала спецоперации России на Украине западные страны стали оказывать Украине финансовую помощь и поставлять ей военную технику и вооружения. Российские власти неоднократно критиковали такие поставки, отмечая рост прямой и косвенной вовлеченности в конфликт западных стран. Ранее крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow Украине передала Великобритания.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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