Минобороны назвало враньем слова британского адмирала о потерях России на Украине

Во время слушаний в британском парламенте 4 июля Радакин, как сообщила Financial Times, заявил об утрате ВС России «почти половины своей боеспособности». По его утверждению, Россия потеряла якобы 2500 танков, а также израсходовала около 10 млн артиллерийских снарядов.