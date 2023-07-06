Документы на участие в выборах мэра Москвы подали 12 кандидатов

В этом году пройдут выборы на пост мэра Москвы, голосование продлится с 8 по 10 сентября. В них примут участие действующий мэр Москвы Сергей Собянин (от «Единой России»), вице-спикеры Госдумы Борис Чернышов (от ЛДПР) и Владислав Даванков (от «Новых людей»), депутат Госдумы, руководитель московского отделения «Справедливой России – Патриоты – За правду» Дмитрий Гусев, депутат Мосгордумы, внук лидера КПРФ Леонид Зюганов и др.