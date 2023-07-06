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Документы на участие в выборах мэра Москвы подали 12 кандидатов

Ведомости

Документы на участие в сентябрьских выборах мэра Москвы подали 12 человек, половина из которых – самовыдвиженцы. Об этом рассказал зампред Мосгоризбиркома Дмитрий Реут в комментарии «Интерфаксу».

«Всего подали документы 12 человек, из них шесть – самовыдвиженцы... Все документы по выдвижению приняты, никому не отказали», – сказал он.

При этом пакет документов для регистрации представили четыре кандидата, включая действующего главу города Сергея Собянина. Остальным кандидатам необходимо предоставить документы, в том числе подписи муниципальных депутатов, до 18:00 7 июля, подчеркнул Реут.

В этом году пройдут выборы на пост мэра Москвы, голосование продлится с 8 по 10 сентября. В них примут участие действующий мэр Москвы Сергей Собянин (от «Единой России»), вице-спикеры Госдумы Борис Чернышов (от ЛДПР) и Владислав Даванков (от «Новых людей»), депутат Госдумы, руководитель московского отделения «Справедливой России – Патриоты – За правду» Дмитрий Гусев, депутат Мосгордумы, внук лидера КПРФ Леонид Зюганов и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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