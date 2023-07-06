Документы на участие в выборах мэра Москвы подали 12 кандидатов
Документы на участие в сентябрьских выборах мэра Москвы подали 12 человек, половина из которых – самовыдвиженцы. Об этом рассказал зампред Мосгоризбиркома Дмитрий Реут в комментарии «Интерфаксу».
«Всего подали документы 12 человек, из них шесть – самовыдвиженцы... Все документы по выдвижению приняты, никому не отказали», – сказал он.
При этом пакет документов для регистрации представили четыре кандидата, включая действующего главу города Сергея Собянина. Остальным кандидатам необходимо предоставить документы, в том числе подписи муниципальных депутатов, до 18:00 7 июля, подчеркнул Реут.
В этом году пройдут выборы на пост мэра Москвы, голосование продлится с 8 по 10 сентября. В них примут участие действующий мэр Москвы Сергей Собянин (от «Единой России»), вице-спикеры Госдумы Борис Чернышов (от ЛДПР) и Владислав Даванков (от «Новых людей»), депутат Госдумы, руководитель московского отделения «Справедливой России – Патриоты – За правду» Дмитрий Гусев, депутат Мосгордумы, внук лидера КПРФ Леонид Зюганов и др.