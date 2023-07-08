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Политика

Посольство РФ в США ответило на обвинения в наличии незадекларированного химоружия

Ведомости

Белый дом сообщил об уничтожении всех запасов химического оружия в США, но в своем заявлении попытался «заодно очернить Россию» и обвинил российскую сторону в том, что РФ якобы имеет незадекларированные запасы отравляющих веществ. В посольстве России в США отвергли обвинения – заявление диппредставительства опубликовано в его Telegram-канале.

«Обратили внимание на очередной русофобский выпад администрации. Анонсируя завершение программы химдемилитаризации США, Белый дом попытался заодно очернить Россию. В наш адрес вновь брошены обвинения: Российская Федерация якобы обладает незадекларированным запасом боевых отравляющих веществ. Видимо, здесь исходят из того, что в таком контексте явно запоздалое выполнение Соединенными Штатами своих международных обязательств будет выглядеть достойно», – говорится в заявлении посольства.

В посольстве предложили США не разыгрывать «антироссийскую карту», а показать на деле «приверженность провозглашаемым благим намерениям». Диппредставительство напомнило, что Россия уничтожила свои арсеналы в 2017 г., что подтвердила Организация по запрещению химоружия (ОЗХО), и попросило не политизировать деятельность этой организации.

В посольстве также обратили внимание на то, что «псевдогуманистические воззвания США» разбиваются о тот факт, что 7 июля Белый дом сообщил о принятом решении о поставках украинской стороне кассетных боеприпасов. «Американские власти попросту наплевали на возражения правозащитников и всех здравомыслящих людей, обеспокоенных перспективой масштабных жертв среди мирного населения», – подытожили в диппредставительстве.

7 июля советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе брифинга сообщил, что Штаты направят Украине кассетные боеприпасы. Он признал, что применение кассетных боеприпасов несет угрозу жизни мирных граждан, но, по словам Салливана, Украина предоставила США письменные гарантии, что боеприпасы будут использоваться «с осторожностью», чтобы избежать жертв среди гражданского населения.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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