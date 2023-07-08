Посольство РФ в США ответило на обвинения в наличии незадекларированного химоружия

В посольстве также обратили внимание на то, что «псевдогуманистические воззвания США» разбиваются о тот факт, что 7 июля Белый дом сообщил о принятом решении о поставках украинской стороне кассетных боеприпасов. «Американские власти попросту наплевали на возражения правозащитников и всех здравомыслящих людей, обеспокоенных перспективой масштабных жертв среди мирного населения», – подытожили в диппредставительстве.