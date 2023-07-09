В Крыму планируют привлечь Зеленского к ответственности из-за диверсий
Крым намерен инициировать привлечение президента Украины Владимира Зеленского к ответственности за организованные Киевом на полуострове теракты и диверсии, сообщил «РИА Новости» глава крымского парламента Владимир Константинов.
«Речь идет, в первую очередь, об их беспилотниках, которые они направляют на полуостров, ДРГ, подрывах железнодорожных путей — обо всем, что они делают, натравливая на нас своих диверсантов», — сказал Константинов.
После начала спецоперации России Крым, а также приграничные территории регулярно подвергаются обстрелам и диверсиям со стороны ВСУ. По подсчетам ФСБ в мае, с февраля 2022 г. Украина обстреляла приграничные территории РФ более 2000 раз.
Самой резонансной атакой на Крым был подрыв Крымского моста в начале октября прошлого года. В результате частично обрушились автомобильные пролеты моста, погибли четыре человека. Заведено уголовное дело о терроризме, арестованы восемь человек. Накануне Минобороны Украины признало причастность Киева к подрыву.
Крым вошел в состав России в 2014 г. после проведения референдума. Законность этого решения не признают большинство стран, а Киев продолжает настаивать, что Крым является украинской территорией. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».