Газета
Политика

В Крыму планируют привлечь Зеленского к ответственности из-за диверсий

Ведомости

Крым намерен инициировать привлечение президента Украины Владимира Зеленского к ответственности за организованные Киевом на полуострове теракты и диверсии, сообщил «РИА Новости» глава крымского парламента Владимир Константинов.

«Речь идет, в первую очередь, об их беспилотниках, которые они направляют на полуостров, ДРГ, подрывах железнодорожных путей — обо всем, что они делают, натравливая на нас своих диверсантов», — сказал Константинов.

После начала спецоперации России Крым, а также приграничные территории регулярно подвергаются обстрелам и диверсиям со стороны ВСУ. По подсчетам ФСБ в мае, с февраля 2022 г. Украина обстреляла приграничные территории РФ более 2000 раз.

Самой резонансной атакой на Крым был подрыв Крымского моста в начале октября прошлого года. В результате частично обрушились автомобильные пролеты моста, погибли четыре человека. Заведено уголовное дело о терроризме, арестованы восемь человек. Накануне Минобороны Украины признало причастность Киева к подрыву.

Крым вошел в состав России в 2014 г. после проведения референдума. Законность этого решения не признают большинство стран, а Киев продолжает настаивать, что Крым является украинской территорией. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных