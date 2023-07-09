Матвиенко посетит Китай
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко направилась с визитом в Китай, сообщается на сайте Совфеда. Вместе с членами парламента она примет участие в восьмом заседании Межпарламентской комиссии по сотрудничеству с Всекитайским собранием народных представителей КНР.
«Делегация Федерального собрания во главе с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко направляется с визитом в КНР. Визит состоится по приглашению председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи», – говорится в сообщении.
В марте в Москве с официальным визитом находился председатель КНР Си Цзиньпин. Президент РФ Владимир Путин тогда назвал прошедшие переговоры конструктивными и успешными. По итогам встречи лидеры России и Китая подписали ряд заявлений. В частности, был принят документ о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 г.
В мае состоялся первый визит премьер-министра Михаила Мишустина в КНР. В Пекине он провел переговоры с Си Цзиньпином, а также познакомился с визави, премьером Госсовета Ли Цяном, который получил этот пост в марте 2023 г.