Президент ЮАР заявил, что саммит БРИКС пройдет в очном формате
Саммит БРИКС в Южно-Африканской Республике пройдет в очном формате. Об этом сообщил президент ЮАР Сирил Рамафоса в Twitter.
«У нас будет очный саммит БРИКС <...> Он не будет виртуальным», – сказал президент республики. Он также отметил, что организация не проводила очных саммитов в течение трех лет.
Саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) пройдет в ЮАР с 22 по 24 августа. Визит президента России Владимира Путина, несмотря на приглашение на саммит, осложняется выданным 17 марта ордером на его арест Международным уголовным судом (МУС) в Гааге.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Путин будет принимать решение о поездке на саммит «ближе к делу», и подчеркнул, что Россия «в любом случае будет активно участвовать» в работе БРИКС, поскольку считает «это очень важным объединением, актуальность которого постоянно повышается».
Кроме того, представитель Кремля заявлял, что решения МУС не имеют юридической силы. Через три дня после выдачи ордера СК России возбудил уголовное дело в отношении прокурора МУС Карима Ахмад Хана, а также судей Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы и Серхио Херардо Угальде Годинеса по ч. 2 ст. 301, ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 360 УК РФ (заведомо незаконное заключение под стражу, приготовление к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой).