Эрдоган заявил, что прекращение конфликта на Украине упростит ее вступление в НАТО
Завершение конфликта на Украине упростит принятие страны в НАТО, считает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Такое заявление он сделал перед отъездом на саммит НАТО в Вильнюсе.
«Мы рассмотрим принятые на саммите в Мадриде решения по укреплению структур сдерживания и обороны Североатлантического альянса и поддержке партнеров, в частности Украины. Мы также организуем первое заседание Совета НАТО – Украина, который был создан в качестве демонстрации поддержки Украины со стороны НАТО и союзников», – сказал турецкий президент (цитата по ТАСС).
8 июля Эрдоган заявил, что Украина заслуживает членства в НАТО. Такое оценку он сделал по итогам встречи со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Тогда турецкий президент также отметил, что «несмотря на различия в понимании между сторонами, мы искренне желаем вернуться к поискам мира как можно скорее».
Саммит НАТО пройдет с 11 по 12 июля в Вильнюсе (Литва). После присоединения к России осенью 2022 г. ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина подаст заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. 4 июля этого года Зеленский признал, что принятие Украины в НАТО невозможно, пока на ее территории продолжаются боевые действия.
При этом 7 июля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс будет оказывать «многолетний план помощи, чтобы гарантировать полное соответствие вооруженных сил Украины с НАТО». Кроме того, 5 июля генсек сообщил о создании совместно с Украиной совета, первое заседание которого пройдет уже на этом саммите.