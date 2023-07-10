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Политика

Эрдоган заявил, что прекращение конфликта на Украине упростит ее вступление в НАТО

Ведомости

Завершение конфликта на Украине упростит принятие страны в НАТО, считает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Такое заявление он сделал перед отъездом на саммит НАТО в Вильнюсе.

«Мы рассмотрим принятые на саммите в Мадриде решения по укреплению структур сдерживания и обороны Североатлантического альянса и поддержке партнеров, в частности Украины. Мы также организуем первое заседание Совета НАТО – Украина, который был создан в качестве демонстрации поддержки Украины со стороны НАТО и союзников», – сказал турецкий президент (цитата по ТАСС).

8 июля Эрдоган заявил, что Украина заслуживает членства в НАТО. Такое оценку он сделал по итогам встречи со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Тогда турецкий президент также отметил, что «несмотря на различия в понимании между сторонами, мы искренне желаем вернуться к поискам мира как можно скорее».

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Саммит НАТО пройдет с 11 по 12 июля в Вильнюсе (Литва). После присоединения к России осенью 2022 г. ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина подаст заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. 4 июля этого года Зеленский признал, что принятие Украины в НАТО невозможно, пока на ее территории продолжаются боевые действия.

При этом 7 июля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс будет оказывать «многолетний план помощи, чтобы гарантировать полное соответствие вооруженных сил Украины с НАТО». Кроме того, 5 июля генсек сообщил о создании совместно с Украиной совета, первое заседание которого пройдет уже на этом саммите.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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