Эрдоган заявил, что прекращение конфликта на Украине упростит ее вступление в НАТО

Саммит НАТО пройдет с 11 по 12 июля в Вильнюсе (Литва). После присоединения к России осенью 2022 г. ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина подаст заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. 4 июля этого года Зеленский признал, что принятие Украины в НАТО невозможно, пока на ее территории продолжаются боевые действия.