Что предложат страны НАТО Украине на саммите в Вильнюсе

Сейчас Смит отметила, что обсуждается вопрос отмены ПДЧ в НАТО для Украины. Практически об том же пишет издание Politico 9 июля со ссылкой на дипломатов, занимающихся вопросами НАТО. По их данным, позиции США и Германии «несколько смягчились» накануне саммита и стали ближе к странам Восточной Европы. Потому альянс, вероятней всего, даст более конкретное обещание Киеву, нежели в 2008 г. При этом высокопоставленный дипломат рассказал о «группе скептиков» в альянсе, которая хочет, чтобы к заявке Украины применялись некие условия, а обнадеживающие обещания не давались раньше времени.