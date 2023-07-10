Как встреча Зеленского и Эрдогана влияет на судьбу зерновой сделки

Как встреча Зеленского и Эрдогана влияет на судьбу зерновой сделкиЕе пролонгация в большей степени зависит от властей России и Польши
Президент Украины Владимир Зеленский 7 июля впервые с апреля 2021 г. посетил Стамбул и встретился с главой Турции Реджепом Эрдоганом. На переговорах стороны обсудили зерновую сделку, членство Киева в НАТО, вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе в части разработок (и в части создания БПЛА), восстановление Украины. С Эрдоганом Зеленский в последний раз общался в августе 2022 г. во Львове.
Ключевым вопросом переговоров Эрдогана и Зеленского стала зерновая сделка, срок действия которой оканчивается 17 июля. В Кремле уже заявили, что не видят никаких оснований для ее продления, так как российская часть договоренностей еще не выполнена. Об отсутствии оснований для продления сделки официально заявили и в МИД России 4 июля.
«Я хотел бы, чтобы срок действия инициативы, которая обеспечивает нуждающимся около 33 млн т зерновых за один год, был продлен до его истечения 17 июля», – передает слова Эрдогана TRT Haber. Кроме того, он пожелал продления действия сделки как минимум на каждые три месяца, а в лучшем случае сразу на два года.
Зерновая сделка была заключена 22 июля 2022 г. представителями Турции и ООН, с одной стороны, и представителями России и Украины – с другой. Украинская часть сделки подразумевала беспрепятственный вывоз из портов Одессы, Южного и Черноморска зерновых, российская – облегчение ограничений в отношении экспорта российской сельхозпродукции и удобрений.
Российская часть соглашения так и не была выполнена, на что неоднократно жаловалась Москва, в апреле выставив пять необходимых условий продления сделки, среди которых переподключение к SWIFT Россельхозбанка (РСХБ), лишенного этой системы в июне 2022 г. (см. врез).
Российские требования для продления сделки
переподключение Россельхозбанка к системе SWIFT;
возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания;
отмена ограничений на страхование и перестрахование;
снятие запрета на доступ в порты;
возобновление работы аммиакопровода Тольятти – Одесса;
разблокировка зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений.
Пролонгация зерновой сделки сегодня в большей степени зависит от властей России и Польши, которые контролируют два разных транзитных потока с украинским зерном, отмечает научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский.
Вне зависимости от решений Эрдогана, у российских властей достаточно поводов для отказа от продления зерновой сделки, согласен старший научный сотрудник ИМЭО РАН Виктор Надеин-Раевский.
«Запад по-прежнему отказывается даже частично выполнять российские условия. РСХБ все еще находится под санкциями и не может обслуживать российский экспорт. До сих пор есть проблемы со страховками торговых судов, перевозящих российскую пшеницу. Если не будут сняты ограничения на российскую торговлю, продолжение зерновой сделки бессмысленно», – отметил эксперт.
Но до сих пор российские власти шли на уступки Турции по экономическим и политическим вопросам, отмечает Надеин-Раевский.
При этом Эрдоган, судя по всему, сделал жест доброй воли в сторону Запада, передав вопреки договоренности с РФ пленных Киеву по итогам встречи, отмечает политолог, доцент Московского государственного лингвистического университета Икбаль Дюрре. «[Теперь] Анкара ожидает от них [США] уступок на сирийском направлении или в вопросе участия Анкары в программе строительства американских истребителей F-35», – говорит эксперт.
«Впрочем, Эрдоган не станет пересматривать отношения с Россией – он дальше будет проводить политику балансирования между центрами силы», – полагает Дюрре. До выборов турецкий президент, продолжает эксперт, получил от Москвы максимально возможные поблажки: российские власти отложили платежи Турции за российский газ, а сам Эрдоган заработал политические очки от зерновой сделки, что косвенно помогло ему переизбраться на новый срок.
Анкара, полагает Дюрре, сохранит за собой роль основного медиатора в украинском кризисе. «Дело в том, что на роль посредника ранее претендовали многие государства, но самыми результативными были усилия турецких властей. Эрдоган не хочет терять эту роль, учитывая, что она усиливает его переговорные позиции», – заключил эксперт.
Турецкий лидер по итогам переговоров с Зеленским заявил, что хотел бы принять у себя еще и президента России Владимира Путина.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил 8 июля, что точная дата предстоящей встречи не определена: «Контакты возможны. Точных дат пока нет». Впрочем, и прежде в Кремле не спешили с точными прогнозами. О возможной встрече Песков говорил 31 мая, после победы Эрдогана во втором туре президентских выборов в Турции 28 мая.
«Действительно, когда Путин звонил и поздравлял Эрдогана с победой на выборах, президенты подтвердили свое намерение в обозримой перспективе провести двустороннюю встречу. Где она будет и когда точно – это предстоит еще согласовать с учетом графиков двух президентов. Но понимание, что мы готовимся к такой встрече, есть», – отмечал пресс-секретарь Путина. На инаугурацию 3 июня в Турцию от РФ летал спикер Госдумы Вячеслав Володин.