Как встреча Зеленского и Эрдогана влияет на судьбу зерновой сделки

«Я хотел бы, чтобы срок действия инициативы, которая обеспечивает нуждающимся около 33 млн т зерновых за один год, был продлен до его истечения 17 июля», – передает слова Эрдогана TRT Haber. Кроме того, он пожелал продления действия сделки как минимум на каждые три месяца, а в лучшем случае сразу на два года.