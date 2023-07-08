Почему главарей «Азова» вернули на Украину

Почему главарей «Азова» вернули на УкраинуКремль назвал это нарушением договоренностей между Россией и Турцией
Президент Украины Владимир Зеленский после завершения переговоров в Турции объявил о возвращении на Украину вместе с пятью командирами националистического объединения «Азов» (признано в России террористическим и запрещено). В 2022 г. они были переданы Турции в рамках обмена пленными между Россией и Украиной. Согласно достигнутым тогда договоренностям, они должны были находиться на турецкой территории до завершения конфликта.
При этом Зеленский в своем Telegram-канале опубликовал видео, где главарей неонацистской организации доставляют в аэропорт, а затем они вместе с ним улетают на самолете на Украину.
По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, возвращение командиров «Азова» на Украину является нарушением трехсторонних договоренностей между Россией, Турцией и Украиной. «Возвращение из Турции на Украину главарей азовцев является ни чем иным, как прямым нарушением условий имевшихся договоренностей. Причем в данном случае условия нарушила как украинская сторона, так и турецкая сторона», – сказал Песков (цитата по «РИА Новости»).
Песков напомнил, что в соответствии с договоренностями эти люди должны были оставаться в Турции до завершения украинского конфликта. Причем о возвращении боевиков на Украину Россию в известность не поставили, подчеркнул он.
По оценке представителя Кремля, Турцию «вынудили пойти» на этот шаг в преддверии саммита НАТО, и Анкара «проявила солидарность», Москва это «прекрасно понимает». «Такое нарушение действующих договоренностей никого не красит», – заключил Песков.
Очередной саммит НАТО состоится в Вильнюсе 11-12 июля, основной темой мероприятия станет ситуация на Украине, также запланировано создание Совета Украина – НАТО.
Россия и Украина в сентябре прошлого года при посредничестве Турции провели обмен пленными. По утверждению украинской стороны, Москва передала Киеву 215 человек, в том числе более сотни боевиков и пять командиров «Азова», а также 10 наемников. Часть из них оставались в Турции до недавнего времени, о чем писали местные СМИ.
России же в рамках того обмена, помимо 55 военных, был передан украинский бизнесмен и политик Виктор Медведчук. Занимавший тогда пост главы ДНР Денис Пушилин заявил, что благодаря Медведчуку из плена были освобождены более 1000 военнослужащих ДНР в рамках минского процесса и вне его.
Пленные главари «Азова», о которых идет речь, сдались после того, как Вооруженные силы России взяли под контроль Мариуполь 21 апреля 2022 г., вскоре после начала спецоперации. При этом боевики неонацистской организации оставалась заблокированными на территории «Азовстали». 20 мая того же года министр обороны России Сергей Шойгу доложил о завершении операции и полном освобождении завода. С завода вышли и сдались в плен 2439 украинских военных.
7 июля в Стамбуле состоялась встреча Зеленского с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. По итогам встречи Эрдоган заявил, что Турция приложила наибольшие усилия для прекращения конфликта путем переговоров на основе международного права. Украина же, по его мнению, заслуживает членства в НАТО.
Вместе с этим турецкий лидер выразил надежду на то, что президент России Владимир Путин в скором времени прибудет в Турцию с официальным визитом. Однако Песков в этой связи отметил, что определенности по поводу даты организации такого визита в Москве пока нет.