Почему главарей «Азова» вернули на Украину

Россия и Украина в сентябре прошлого года при посредничестве Турции провели обмен пленными. По утверждению украинской стороны, Москва передала Киеву 215 человек, в том числе более сотни боевиков и пять командиров «Азова», а также 10 наемников. Часть из них оставались в Турции до недавнего времени, о чем писали местные СМИ.