В Кремле пока не определились с датой встречи Путина и Эрдогана
Определенности со встречей президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана пока нет, сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь глав российского государства Дмитрий Песков.
«Пока нет. Сообщим», – сказал Песков, отвечая на вопрос о том, появилась ли определенность со временем и местом встречи лидеров двух стран, а также о возможности такой встречи в августе.
В середине июня помощник президента России Юрий Ушаков анонсировал визит Путина в Турцию «в ближайшее время». Тогда он сообщил, что о конкретных сроках договоренности нет, но приглашение от Эрдогана российский президент уже получил.
В предыдущий раз Путин и Эрдоган встретились на полях Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане 13 октября 2022 г. Они обсуждали в том числе развитие зерновой сделки и создание газового хаба. После этого лидеры государств проводили только телефонные переговоры. В частности, 29 мая Путин и Эрдоган по телефону подтвердили свой настрой «на дальнейшую совместную работу по всей актуальной повестке дня». Стороны договорились продолжить личные контакты и в ходе телефонного разговора 7 июня.
7 июля турецкий лидер встречался с украинским президентом Владимиром Зеленским. По итогам встречи Эрдоган также анонсировал визит Путина в страну в следующем месяце. По его словам, президенты обсудят обмен пленными «с глазу на глаз».