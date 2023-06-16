Газета
Политика

Ушаков рассказал о визите Путина в Турцию «в ближайшее время»

Ведомости

Визит президента России Владимира Путина в Турцию состоится в ближайшее время, его даты пока не обсуждались. Об этом рассказал помощник президента России Юрий Ушаков. 

«Приглашение президента Турции [Реджепа Тайипа Эрдогана] имеется. Путин и Эрдоган договорились о том, что визит будет в ближайшее время, но о конкретном дне, конкретных сроках мы еще не говорили», – сказал он (цит. по «Интерфаксу»). 

Путин и Эрдоган договорились провести личную встречу в конце мая, но тогда место не было определено. 15 июня Ушаков рассказал о том, что Путин получил приглашение от Эрдогана посетить Турцию. 

В предыдущий раз Путин и Эрдоган встретились на полях Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане 13 октября 2022 г. Они обсуждали в том числе развитие зерновой сделки и создание газового хаба. После этого лидеры государств проводили только телефонные переговоры. В частности, 29 мая Путин и Эрдоган по телефону подтвердили свой настрой «на дальнейшую совместную работу по всей актуальной повестке дня». Стороны договорились продолжить личные контакты и в ходе телефонного разговора 7 июня. 

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных