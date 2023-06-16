Ушаков рассказал о визите Путина в Турцию «в ближайшее время»

В предыдущий раз Путин и Эрдоган встретились на полях Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане 13 октября 2022 г. Они обсуждали в том числе развитие зерновой сделки и создание газового хаба. После этого лидеры государств проводили только телефонные переговоры. В частности, 29 мая Путин и Эрдоган по телефону подтвердили свой настрой «на дальнейшую совместную работу по всей актуальной повестке дня». Стороны договорились продолжить личные контакты и в ходе телефонного разговора 7 июня.