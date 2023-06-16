Ушаков рассказал о визите Путина в Турцию «в ближайшее время»
Визит президента России Владимира Путина в Турцию состоится в ближайшее время, его даты пока не обсуждались. Об этом рассказал помощник президента России Юрий Ушаков.
«Приглашение президента Турции [Реджепа Тайипа Эрдогана] имеется. Путин и Эрдоган договорились о том, что визит будет в ближайшее время, но о конкретном дне, конкретных сроках мы еще не говорили», – сказал он (цит. по «Интерфаксу»).
Путин и Эрдоган договорились провести личную встречу в конце мая, но тогда место не было определено. 15 июня Ушаков рассказал о том, что Путин получил приглашение от Эрдогана посетить Турцию.
В предыдущий раз Путин и Эрдоган встретились на полях Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане 13 октября 2022 г. Они обсуждали в том числе развитие зерновой сделки и создание газового хаба. После этого лидеры государств проводили только телефонные переговоры. В частности, 29 мая Путин и Эрдоган по телефону подтвердили свой настрой «на дальнейшую совместную работу по всей актуальной повестке дня». Стороны договорились продолжить личные контакты и в ходе телефонного разговора 7 июня.