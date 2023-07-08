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Эрдоган заявил, что Украина заслуживает членства в НАТО

Ведомости

Украина заслуживает членства в НАТО, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после встречи с украинским коллегой, которая состоялась 7 июля в Стамбуле. Стороны обсудили отношения двух стран, российско-украинский конфликт и перспективы продления зерновой сделки, передает AHaber.

После встречи с Зеленским Эрдоган заявил, что Турция приложила наибольшие усилия для прекращения конфликта путем переговоров на основе международного права. Он напомнил о первых встречах российско-украинских делегаций в Стамбуле в марте прошлого года и запуске при посредничестве Турции зерновой инициативы.

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«Я надеюсь, что срок инициативы, с помощью которой нуждающимся странам доставляют примерно 33 млн тонн зерна в год, будет снова продлен после 17 июля и что все стороны будут действовать с чувством глобальной ответственности для достижения этой цели. Несомненно, Украина заслуживает членства в НАТО <...> Несмотря на различия в понимании между сторонами, мы искренне желаем вернуться к поискам мира как можно скорее», – сказал Эрдоган.

Турецкий лидер также анонсировал визит в страну президента России Владимира Путина в следующем месяце. По его словам, президенты обсудят обмен пленными «с глазу на глаз».

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Зеленский в своем Telegram-канале по итогам встречи с Эрдоганом рассказал, что стороны подписали ряд соглашений и обсудили «различные совместные проекты». Речь идет о сотрудничестве в военно-промышленном комплексе, разработке технологий, производстве беспилотников и «других стратегических отраслях». Зеленский также сообщил, что пригласил Анкару присоединиться к работе по восстановлению Украины. «Я благодарен Турции за постоянную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины», – написал он.

В начале июля Эрдоган рассказывал, что Турция столкнулась с противодействием со стороны «военного лобби» при организации переговоров по продлению зерновой сделки и обмену пленными между Россией и Украиной. По его словам, Турция – «по-прежнему единственная страна, которая одновременно ведет переговоры с Россией и Украиной, управляет каналами диалога и вырабатывает предложения».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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