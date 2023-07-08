Эрдоган заявил, что Украина заслуживает членства в НАТО

«Я надеюсь, что срок инициативы, с помощью которой нуждающимся странам доставляют примерно 33 млн тонн зерна в год, будет снова продлен после 17 июля и что все стороны будут действовать с чувством глобальной ответственности для достижения этой цели. Несомненно, Украина заслуживает членства в НАТО <...> Несмотря на различия в понимании между сторонами, мы искренне желаем вернуться к поискам мира как можно скорее», – сказал Эрдоган.