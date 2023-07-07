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Песков прокомментировал запланированные переговоры Эрдогана и Зеленского

Ведомости

Кремль будет внимательно следить за результатами переговоров президентов Турции и Украины Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Зеленского. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он отметил, что Москва сохраняет партнерские отношения с Анкарой и дорожит ими, чувствует взаимность.

«Разумеется, мы будем очень внимательно следить за результатами упомянутых вами переговоров. <...> Поэтому, конечно, нам будет интересно узнать, о чем будет вестись речь между господином Эрдоганом и господином Зеленским. Это важно», – пояснил Песков. Он отметил, что участие Эрдогана в урегулировании различных проблем в контексте украинского конфликта получало высокую оценку со стороны президента России Владимира Путина.

Песков также допустил контакты Путина и Эрдогана в будущем. «Мы не исключаем их в обозримой перспективе. Вы знаете, что Путин и Эрдоган часто и регулярно общаются, неоднократно заходила речь и об очных контактах. Как только сроки таких контактов и даты будут определены, мы вас проинформируем», – рассказал Песков.

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6 июля турецкий телеканал Ahaber сообщил, что 7 июля президенты Украины и Турции проведут переговоры, где могут обсудить продление соглашения по зерну.

Срок соглашения по зерновой сделки истекает 17 июля. Москва уже неоднократно заявляла, что российская часть договоренностей по зерновой сделке по-прежнему не выполняется, в связи с чем оснований для ее продления не усматривается. Однако официального решения власти России пока не объявляли.

В начале июля Эрдоган рассказывал, что Турция столкнулась с противодействием со стороны «военного лобби» при организации переговоров по продлению зерновой сделки и обмену пленными между Россией и Украиной. По его словам, Турция «по-прежнему единственная страна, которая одновременно ведет переговоры с Россией и Украиной, управляет каналами диалога и вырабатывает предложения».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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