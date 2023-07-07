Песков прокомментировал запланированные переговоры Эрдогана и Зеленского
Кремль будет внимательно следить за результатами переговоров президентов Турции и Украины Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Зеленского. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Он отметил, что Москва сохраняет партнерские отношения с Анкарой и дорожит ими, чувствует взаимность.
«Разумеется, мы будем очень внимательно следить за результатами упомянутых вами переговоров. <...> Поэтому, конечно, нам будет интересно узнать, о чем будет вестись речь между господином Эрдоганом и господином Зеленским. Это важно», – пояснил Песков. Он отметил, что участие Эрдогана в урегулировании различных проблем в контексте украинского конфликта получало высокую оценку со стороны президента России Владимира Путина.
Песков также допустил контакты Путина и Эрдогана в будущем. «Мы не исключаем их в обозримой перспективе. Вы знаете, что Путин и Эрдоган часто и регулярно общаются, неоднократно заходила речь и об очных контактах. Как только сроки таких контактов и даты будут определены, мы вас проинформируем», – рассказал Песков.
6 июля турецкий телеканал Ahaber сообщил, что 7 июля президенты Украины и Турции проведут переговоры, где могут обсудить продление соглашения по зерну.
Срок соглашения по зерновой сделки истекает 17 июля. Москва уже неоднократно заявляла, что российская часть договоренностей по зерновой сделке по-прежнему не выполняется, в связи с чем оснований для ее продления не усматривается. Однако официального решения власти России пока не объявляли.
В начале июля Эрдоган рассказывал, что Турция столкнулась с противодействием со стороны «военного лобби» при организации переговоров по продлению зерновой сделки и обмену пленными между Россией и Украиной. По его словам, Турция «по-прежнему единственная страна, которая одновременно ведет переговоры с Россией и Украиной, управляет каналами диалога и вырабатывает предложения».