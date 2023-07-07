Песков прокомментировал запланированные переговоры Эрдогана и Зеленского

«Разумеется, мы будем очень внимательно следить за результатами упомянутых вами переговоров. <...> Поэтому, конечно, нам будет интересно узнать, о чем будет вестись речь между господином Эрдоганом и господином Зеленским. Это важно», – пояснил Песков. Он отметил, что участие Эрдогана в урегулировании различных проблем в контексте украинского конфликта получало высокую оценку со стороны президента России Владимира Путина.