Эрдоган: «военное лобби» противодействует мирным инициативам по Украине
Турция столкнулась с противодействием со стороны «военного лобби» при организации переговоров по продлению зерновой сделки и обмену пленными между Россией и Украиной, заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган, передает телеканал Haberturk.
«Продолжающиеся дипломатические усилия по соглашению о зерне и обмену пленными, к сожалению, были заблокированы и изнурены военным лобби», – сказал президент, добавив, что Турция стала мишенью сторонников продолжения украинского конфликта.
Он отметил, что за последние полтора года республика столкнулась с «провокациями и злонамеренными попытками поставить Турцию в тяжелое положение». По его словам, Турция «по-прежнему единственная страна, которая одновременно ведет переговоры с Россией и Украиной, управляет каналами диалога и вырабатывает предложения».
Зерновая сделка была заключена 22 июля 2022 г. представителями Турции и ООН, с одной стороны, и представителями России и Украины – с другой. С Москвой и Киевом были заключены отдельные соглашения: первое – по вывозу украинского зерна из трех портов, включая Одессу, Южный и Черноморск, второе – по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. Москва неоднократно отмечала, что вторая часть сделки не выполняется. В мае сделка была продлена до 17 июля.
После этого Эрдоган заявил, что сделка была продлена еще на два месяца благодаря «особым отношениям» между Москвой и Анкарой. Он также отметил, что у Турции и России «позитивные отношения», поэтому вопрос введения санкций против Москвы не стоит. По его словам, в отношениях с такими странами, как Россия, необходимо придерживаться «сбалансированного подхода».