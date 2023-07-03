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Политика

Эрдоган: «военное лобби» противодействует мирным инициативам по Украине

Ведомости

Турция столкнулась с противодействием со стороны «военного лобби» при организации переговоров по продлению зерновой сделки и обмену пленными между Россией и Украиной, заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган, передает телеканал Haberturk.

«Продолжающиеся дипломатические усилия по соглашению о зерне и обмену пленными, к сожалению, были заблокированы и изнурены военным лобби», – сказал президент, добавив, что Турция стала мишенью сторонников продолжения украинского конфликта.

Он отметил, что за последние полтора года республика столкнулась с «провокациями и злонамеренными попытками поставить Турцию в тяжелое положение». По его словам, Турция «по-прежнему единственная страна, которая одновременно ведет переговоры с Россией и Украиной, управляет каналами диалога и вырабатывает предложения».

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Зерновая сделка была заключена 22 июля 2022 г. представителями Турции и ООН, с одной стороны, и представителями России и Украины – с другой. С Москвой и Киевом были заключены отдельные соглашения: первое – по вывозу украинского зерна из трех портов, включая Одессу, Южный и Черноморск, второе – по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. Москва неоднократно отмечала, что вторая часть сделки не выполняется. В мае сделка была продлена до 17 июля.

После этого Эрдоган заявил, что сделка была продлена еще на два месяца благодаря «особым отношениям» между Москвой и Анкарой. Он также отметил, что у Турции и России «позитивные отношения», поэтому вопрос введения санкций против Москвы не стоит. По его словам, в отношениях с такими странами, как Россия, необходимо придерживаться «сбалансированного подхода». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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