На Украину вернулись пять командиров «Азова»
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о своем возвращении из Турции на Украину вместе с пятью командирами националистического объединения «Азов» (признано в России террористическим и запрещено).
На опубликованном в Telegram-канале украинского президента видео показано, как командиров доставляют в аэропорт, после чего они на самолете Зеленского улетают на Украину.
Россия и Украина в сентябре прошлого года при посредничестве Турции провели обмен пленными. По утверждению украинской стороны, Москва передала Киеву 215 человек, в том числе более сотни бойцов и пять командиров «Азова», а также десять наемников. России был передан, в том числе, украинский бизнесмен и политик Виктор Медведчук.
Зеленский тогда написал в своем Telegram-канале, что вернувшиеся из плена командиры «Азова» останутся в Турции до окончания боевых действий на Украине. Турецкая газета Hürriyet позднее в январе сообщила, что это было требованием России.
7 июля в Стамбуле состоялась встреча Зеленского с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. По итогам встречи Эрдоган заявил, что Украина заслуживает членства в НАТО.
Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля 2022 г. На следующий день российские военные начали вести бои в Мариуполе. 21 апреля того же года город полностью перешел под контроль российской армии, доложил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Однако члены «Азова» оставалась заблокированными на территории «Азовстали». 20 мая Шойгу сообщил о завершении операции и полном освобождении завода. С завода вышли и сдались в плен 2439 украинских военных, говорил тогда Шойгу.