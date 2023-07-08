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На Украину вернулись пять командиров «Азова»

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о своем возвращении из Турции на Украину вместе с пятью командирами националистического объединения «Азов» (признано в России террористическим и запрещено).

На опубликованном в Telegram-канале украинского президента видео показано, как командиров доставляют в аэропорт, после чего они на самолете Зеленского улетают на Украину.

Россия и Украина в сентябре прошлого года при посредничестве Турции провели обмен пленными. По утверждению украинской стороны, Москва передала Киеву 215 человек, в том числе более сотни бойцов и пять командиров «Азова», а также десять наемников. России был передан, в том числе, украинский бизнесмен и политик Виктор Медведчук.

Зеленский тогда написал в своем Telegram-канале, что вернувшиеся из плена командиры «Азова» останутся в Турции до окончания боевых действий на Украине. Турецкая газета Hürriyet позднее в январе сообщила, что это было требованием России.

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7 июля в Стамбуле состоялась встреча Зеленского с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. По итогам встречи Эрдоган заявил, что Украина заслуживает членства в НАТО.

Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля 2022 г. На следующий день российские военные начали вести бои в Мариуполе. 21 апреля того же года город полностью перешел под контроль российской армии, доложил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Однако члены «Азова» оставалась заблокированными на территории «Азовстали». 20 мая Шойгу сообщил о завершении операции и полном освобождении завода. С завода вышли и сдались в плен 2439 украинских военных, говорил тогда Шойгу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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