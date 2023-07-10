Путин ратифицировал соглашение о двойном гражданстве с Абхазией
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, ратифицирующий соглашение между Россией и Абхазией о разрешении двойного гражданства. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Закон предполагает, что лицо с двойным гражданством имеет право на соцобеспечение, образование, медобслуживание в соответствии с законодательством той страны, на территории которой оно проживает. В документе также указано, что военную службу проходят по тому же принципу, и после нее лицо освобождается от призыва в другой стране.
По новым правилам Россия дает право на упрощенный порядок получения паспорта тем лицам, которые имели гражданство Абхазии на 26 августа 2008 г., не утратили его на сегодняшний день и достигли совершеннолетия.
По закону, гражданство детей в возрасте до 14 лет должно быть таким же, как и у их родителей. При этом гражданство ребенка не изменяется при смене гражданства его родителей, лишенных родительских прав.
Соглашение о вопросах урегулирования двойного гражданства между Россией и Абхазией было подписано 27 сентября 2022 г.