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Путин ратифицировал соглашение о двойном гражданстве с Абхазией

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, ратифицирующий соглашение между Россией и Абхазией о разрешении двойного гражданства. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. 

Закон предполагает, что лицо с двойным гражданством имеет право на соцобеспечение, образование, медобслуживание в соответствии с законодательством той страны, на территории которой оно проживает. В документе также указано, что военную службу проходят по тому же принципу, и после нее лицо освобождается от призыва в другой стране.

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По новым правилам Россия дает право на упрощенный порядок получения паспорта тем лицам, которые имели гражданство Абхазии на 26 августа 2008 г., не утратили его на сегодняшний день и достигли совершеннолетия.

По закону, гражданство детей в возрасте до 14 лет должно быть таким же, как и у их родителей. При этом гражданство ребенка не изменяется при смене гражданства его родителей, лишенных родительских прав.

Соглашение о вопросах урегулирования двойного гражданства между Россией и Абхазией было подписано 27 сентября 2022 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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