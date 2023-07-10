Путин провел встречу с главой Удмуртии
Президент России Владимир Путин провел встречу с главой Удмуртии Александром Бречаловым. Об этом сообщили в Кремле.
В ходе встречи с президентом Бречалов выделил три проблемы региона: здравоохранение, дороги и бюджетная обеспеченность. В первом случае в Удмуртии «остается напряженность» по укомплектованности больниц специалистами, хотя за последние два года в отрасль пришло больше работников, чем ушло. Что касается дорог, то Бречалов отметил падение качества при увеличении темпов строительства.
Про бюджетную обеспеченность и уровень госдолга глава региона попросил президента поговорить отдельно. «Очевидно, что при росте отчислений в федеральный бюджет у нас, особенно с 2020 г., республика в дефиците находится», – отметил Бречалов.
Также глава Удмуртии рассказал Путину о работе, которая проводится в поддержку участников спецоперации. Он попросил президента поддержать улучшение материально-технической базы госпиталя ветеранов войн. Его мощности нужно наращивать, этот вопрос прорабатывается с Минздравом.
В 2022 г. ВРП Удмуртии составил 910 млрд руб., инвестиции в основной капитал – 137 млрд руб., рассказал Бречалов. Он добавил, что безработица в регионе составляет 3,4%. Путин отметил, что это хороший показатель.
Помимо этого Бречалов попросил президента поддержать еще один важный для региона объект – туберкулезную больницу. Он пояснил, что подрядчики подвели, а сметную документацию пришлось актуализировать, в результате готовность объекта составляет лишь 67%. Глава региона отметил, что потом передаст Путину письмо по этому вопросу.