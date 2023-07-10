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Путин провел встречу с главой Удмуртии

Ведомости

Президент России Владимир Путин провел встречу с главой Удмуртии Александром Бречаловым. Об этом сообщили в Кремле.

В ходе встречи с президентом Бречалов выделил три проблемы региона: здравоохранение, дороги и бюджетная обеспеченность. В первом случае в Удмуртии «остается напряженность» по укомплектованности больниц специалистами, хотя за последние два года в отрасль пришло больше работников, чем ушло. Что касается дорог, то Бречалов отметил падение качества при увеличении темпов строительства.

Про бюджетную обеспеченность и уровень госдолга глава региона попросил президента поговорить отдельно. «Очевидно, что при росте отчислений в федеральный бюджет у нас, особенно с 2020 г., республика в дефиците находится», – отметил Бречалов.

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Также глава Удмуртии рассказал Путину о работе, которая проводится в поддержку участников спецоперации. Он попросил президента поддержать улучшение материально-технической базы госпиталя ветеранов войн. Его мощности нужно наращивать, этот вопрос прорабатывается с Минздравом.

В 2022 г. ВРП Удмуртии составил 910 млрд руб., инвестиции в основной капитал – 137 млрд руб., рассказал Бречалов. Он добавил, что безработица в регионе составляет 3,4%. Путин отметил, что это хороший показатель.

Помимо этого Бречалов попросил президента поддержать еще один важный для региона объект – туберкулезную больницу. Он пояснил, что подрядчики подвели, а сметную документацию пришлось актуализировать, в результате готовность объекта составляет лишь 67%. Глава региона отметил, что потом передаст Путину письмо по этому вопросу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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