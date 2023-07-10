Столтенберг заявил, что Эрдоган поддержит заявку Швеции на вступление в НАТО
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласился передать парламенту страны заявку Швеции на вступление в НАТО, сообщил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг по итогам переговоров с турецким лидером и премьером Швеции Ульфом Кристерссоном в Вильнюсе. Об этом пишет Reuters.
«Я рад объявить, что президент Эрдоган согласился как можно скорее направить протокол о присоединении Швеции в Великое национальное собрание и тесно сотрудничать с собранием для обеспечения ратификации», – сказал Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи.
Точную дату, когда турецкий парламент ратифицирует присоединение Швеции к НАТО, генсек альянса не назвал. Телеканал CNN Türk со ссылкой на источники сообщил, что заявка может быть одобрена во время осенней сессии.
Швеция, в свою очередь, пообещала Турции не поддерживать признанные Анкарой как террористические Рабочую партию Курдистана (РПК), военизированные организации сирийских курдов YPG/PYD и Фето проповедника Фетхуллаза Гюлена, сообщает турецкий телеканал TRT Haber.
Швеция одновременно с Финляндией подала заявку на членство в НАТО через четыре месяца после начала спецоперации России на Украине в феврале 2022 г. В апреле Хельсинки официально стал 31-м членом военного блока. При этом Анкара до сих пор выступает против вступления в альянс Швеции, так как считает, что Стокгольм поддерживает террористов, включая активистов РПК. По уставу организации для принятия новых государств в НАТО требуется согласие всех ее членов.
Ранее Эрдоган заявил, что Турции необходимо открыть путь в Евросоюз, взамен Анкара разблокирует путь Швеции в НАТО. Столтенберг отметил, что поддерживает членство Анкары в ЕС. Однако, по его мнению, Швеция уже выполнила условия, необходимые для вступления в НАТО.