Столтенберг заявил, что Эрдоган поддержит заявку Швеции на вступление в НАТО

Швеция одновременно с Финляндией подала заявку на членство в НАТО через четыре месяца после начала спецоперации России на Украине в феврале 2022 г. В апреле Хельсинки официально стал 31-м членом военного блока. При этом Анкара до сих пор выступает против вступления в альянс Швеции, так как считает, что Стокгольм поддерживает террористов, включая активистов РПК. По уставу организации для принятия новых государств в НАТО требуется согласие всех ее членов.