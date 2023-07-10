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Столтенберг заявил, что Эрдоган поддержит заявку Швеции на вступление в НАТО

Ведомости

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласился передать парламенту страны заявку Швеции на вступление в НАТО, сообщил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг по итогам переговоров с турецким лидером и премьером Швеции Ульфом Кристерссоном в Вильнюсе. Об этом пишет Reuters.

«Я рад объявить, что президент Эрдоган согласился как можно скорее направить протокол о присоединении Швеции в Великое национальное собрание и тесно сотрудничать с собранием для обеспечения ратификации», – сказал Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи.

Точную дату, когда турецкий парламент ратифицирует присоединение Швеции к НАТО, генсек альянса не назвал. Телеканал CNN Türk со ссылкой на источники сообщил, что заявка может быть одобрена во время осенней сессии.

Швеция, в свою очередь, пообещала Турции не поддерживать признанные Анкарой как террористические Рабочую партию Курдистана (РПК), военизированные организации сирийских курдов YPG/PYD и Фето проповедника Фетхуллаза Гюлена, сообщает турецкий телеканал TRT Haber.

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Швеция одновременно с Финляндией подала заявку на членство в НАТО через четыре месяца после начала спецоперации России на Украине в феврале 2022 г. В апреле Хельсинки официально стал 31-м членом военного блока. При этом Анкара до сих пор выступает против вступления в альянс Швеции, так как считает, что Стокгольм поддерживает террористов, включая активистов РПК. По уставу организации для принятия новых государств в НАТО требуется согласие всех ее членов.

Ранее Эрдоган заявил, что Турции необходимо открыть путь в Евросоюз, взамен Анкара разблокирует путь Швеции в НАТО. Столтенберг отметил, что поддерживает членство Анкары в ЕС. Однако, по его мнению, Швеция уже выполнила условия, необходимые для вступления в НАТО. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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