США вновь стали членом ЮНЕСКО

США вышли из ЮНЕСКО в декабре 2018 г. Тогда госдепартамент объяснил это решение «нарастанием раздоров внутри организации и ее антиизраильским уклоном и уверенностью в необходимости фундаментальных реформ в ЮНЕСКО». В 2011 г. США отказались выплачивать членские взносы после принятия Палестины в состав этой организации. Взносы Штатов обеспечивали пятую часть бюджета ЮНЕСКО.