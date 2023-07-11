США вновь стали членом ЮНЕСКО
США вернулись в ЮНЕСКО – организацию ООН по вопросам образования, науки и культуры, сообщила ее гендиректор Одрэ Азуле в своем Twitter.
«Это исторический момент! Очень рада сообщить, что США официально присоединились к ЮНЕСКО», – написала она.
США стали в результате 194-м государством-членом этой организации, добавила она.
США вышли из ЮНЕСКО в декабре 2018 г. Тогда госдепартамент объяснил это решение «нарастанием раздоров внутри организации и ее антиизраильским уклоном и уверенностью в необходимости фундаментальных реформ в ЮНЕСКО». В 2011 г. США отказались выплачивать членские взносы после принятия Палестины в состав этой организации. Взносы Штатов обеспечивали пятую часть бюджета ЮНЕСКО.
В конце июня на Генеральной конференции ЮНЕСКО была принята резолюция о восстановлении членства США в организации. Документ подразумевает, что США поэтапно будут погашать долг, размер которого достиг $619,6 млн. За возвращение США в ЮНЕСКО на условиях резолюции проголосовали 132 страны, против – 10, в их числе Россия, Белоруссия, Китай, Иран. 15 стран не стали голосовать.