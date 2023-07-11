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США вновь стали членом ЮНЕСКО

Ведомости

США вернулись в ЮНЕСКО – организацию ООН по вопросам образования, науки и культуры, сообщила ее гендиректор Одрэ Азуле в своем Twitter.

«Это исторический момент! Очень рада сообщить, что США официально присоединились к ЮНЕСКО», – написала она.

США стали в результате 194-м государством-членом этой организации, добавила она.

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США вышли из ЮНЕСКО в декабре 2018 г. Тогда госдепартамент объяснил это решение «нарастанием раздоров внутри организации и ее антиизраильским уклоном и уверенностью в необходимости фундаментальных реформ в ЮНЕСКО». В 2011 г. США отказались выплачивать членские взносы после принятия Палестины в состав этой организации. Взносы Штатов обеспечивали пятую часть бюджета ЮНЕСКО.

В конце июня на Генеральной конференции ЮНЕСКО была принята резолюция о восстановлении членства США в организации. Документ подразумевает, что США поэтапно будут погашать долг, размер которого достиг $619,6 млн. За возвращение США в ЮНЕСКО на условиях резолюции проголосовали 132 страны, против – 10, в их числе Россия, Белоруссия, Китай, Иран. 15 стран не стали голосовать.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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