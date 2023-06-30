Члены ЮНЕСКО проголосовали за возвращение США в организацию

Резолюция подразумевает, что США поэтапно будут погашать долг, размер которого достиг $619,6 млн. Вашингтон намерен обратиться в конгресс, чтобы согласовать этот момент. При этом США предлагают выплатить остаток за 2023 г. и добровольный взнос на работу организации. В 2024 г. страна может выплатить 150 млн евро.