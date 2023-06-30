Члены ЮНЕСКО проголосовали за возвращение США в организацию
30 июня на Генеральной конференции ЮНЕСКО принята резолюция о восстановлении членства США в организации. Об этом сообщает ТАСС.
Резолюция подразумевает, что США поэтапно будут погашать долг, размер которого достиг $619,6 млн. Вашингтон намерен обратиться в конгресс, чтобы согласовать этот момент. При этом США предлагают выплатить остаток за 2023 г. и добровольный взнос на работу организации. В 2024 г. страна может выплатить 150 млн евро.
За возвращение США в ЮНЕСКО на условиях резолюции проголосовали 132 страны, против – 10, в их числе Россия, Белоруссия, Китай, Иран. 15 стран не стали голосовать.
«Мы твердо убеждены, что процедура восстановления членства США не должна реализовываться в духе присущей им исключительности и пресловутого "порядка, основанного на правилах", в нарушение устава ЮНЕСКО и в обход действующих правил Генконференции», – заявил постоянный представитель России Ринат Аляутдинов, отметив спешку в этом вопросе.
США вышли из ЮНЕСКО в декабре 2018 г. Тогда госдепартамент объяснил это решение «нарастанием раздоров внутри организации и ее антиизраильским уклоном и уверенностью в необходимости фундаментальных реформ в ЮНЕСКО». В 2011 г. США отказались выплачивать членские взносы после принятия Палестины в состав этой организации. Взносы Штатов обеспечивали пятую часть бюджета ЮНЕСКО.