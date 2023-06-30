Газета
Политика

Члены ЮНЕСКО проголосовали за возвращение США в организацию

Ведомости

30 июня на Генеральной конференции ЮНЕСКО принята резолюция о восстановлении членства США в организации. Об этом сообщает ТАСС.

Резолюция подразумевает, что США поэтапно будут погашать долг, размер которого достиг $619,6 млн. Вашингтон намерен обратиться в конгресс, чтобы согласовать этот момент. При этом США предлагают выплатить остаток за 2023 г. и добровольный взнос на работу организации. В 2024 г. страна может выплатить 150 млн евро.

За возвращение США в ЮНЕСКО на условиях резолюции проголосовали 132 страны, против – 10, в их числе Россия, Белоруссия, Китай, Иран. 15 стран не стали голосовать.

Ранее по теме: США выходят из ЮНЕСКО

«Мы твердо убеждены, что процедура восстановления членства США не должна реализовываться в духе присущей им исключительности и пресловутого "порядка, основанного на правилах", в нарушение устава ЮНЕСКО и в обход действующих правил Генконференции», – заявил постоянный представитель России Ринат Аляутдинов, отметив спешку в этом вопросе.

США вышли из ЮНЕСКО в декабре 2018 г. Тогда госдепартамент объяснил это решение «нарастанием раздоров внутри организации и ее антиизраильским уклоном и уверенностью в необходимости фундаментальных реформ в ЮНЕСКО». В 2011 г. США отказались выплачивать членские взносы после принятия Палестины в состав этой организации. Взносы Штатов обеспечивали пятую часть бюджета ЮНЕСКО.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных