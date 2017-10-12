США выходят из UNESCO

Cтатуя Свободы входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО Gerardo Garcia / Reuters

США выходят из ЮНЕСКО - организации ООН по вопросам образования, науки и культуры. Об этом сегодня сообщил госдепартамент США.

«12 октября 2017 г. госдепартамент США уведомил гендиректора ЮНЕСКО Ирину Бокову о решении США выйти из состава организации с последующим созданием постоянной миссии наблюдателей при ЮНЕСКО. Это трудное решение отражает обеспокоенность США нарастанием раздоров внутри организации и ее антиизраильским уклоном и уверенность в необходимости фундаментальных реформ в ЮНЕСКО», - говорится в сообщении госдепартамента.

В соответствии с конституцией ЮНЕСКО выход США из ее состава состоится 31 декабря 2018 г. До этой даты США останутся полноправным членом организации.

США и Израиль не имеют голоса в ЮНЕСКО с 2013 г. - в 2011 г. они отказались выплачивать членские взносы после принятия Палестины в состав этой организации. Взносы США обеспечивали пятую часть бюджета ЮНЕСКО. В июле 2017 г. ЮНЕСКО объявила о включении старого города Хеврона (на Западном берегу Иордана) в список всемирного наследия как принадлежащего Палестине. В Хевроне находится одна из главных иудейских святынь - Пещера патриархов.

По проекту федерального бюджета США на 2018 г. взносы в бюджет международных организаций в общей сложности планируется сократить на 44%. В том числе ожидается урезание финансирования миротворческих миссий ООН на $1 млрд. Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал ООН и особенно дороговизну членства во многих ее институтах.