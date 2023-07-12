Песков: Кремль пока не определился со сроками визита Путина в Китай

«Точные сроки будут согласованы. Вы будете проинформированы. Диалог продолжается на самых высоких уровнях. Валентина Ивановна Матвиенко в эти дни в Китае. У нее весьма насыщенный по содержанию визит. И конечно, на повестке дня и визит Путина, со сроками которого мы еще точно определимся», – рассказал Песков.