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Песков: Кремль пока не определился со сроками визита Путина в Китай

Ведомости

Сроки визита президента России Владимира Путина в Китай пока не определены, но уже понятны вопросы, которые будут обсуждать лидеры двух стран, – торгово-экономическое сотрудничество и ситуацию в мире. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что сейчас абсолютно удачный момент для поддержания высокой динамики развития отношений между Россией и Китаем, поэтому в ходе визита председателя КНР Си Цзиньпиня уже обсуждались дальнейшие контакты в Пекине на высшем уровне.

«Точные сроки будут согласованы. Вы будете проинформированы. Диалог продолжается на самых высоких уровнях. Валентина Ивановна Матвиенко в эти дни в Китае. У нее весьма насыщенный по содержанию визит. И конечно, на повестке дня и визит Путина, со сроками которого мы еще точно определимся», – рассказал Песков.

Лидеры Китая и России планируют обсудить «достаточно объемные» темы. «Конечно, в первую очередь это двустороннее торгово-экономическое сотрудничество. Ну и важен обмен мнениями по ситуации в мире, в регионах различных, которые представляют особую важность для каждой из наших стран», – уточнил Песков.

Ранее по теме: В Совфеде сообщили, что Си Цзиньпин ожидает визит Путина в Китай в октябре

У Москвы и Пекина хорошие перспективы для конструктивного взаимодействия, «которое никогда не было направлено против каких-либо третьих стран», подчеркнул пресс-секретарь президента.

11 июля первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Денисов сообщил, что председатель КНР ожидает, что президент РФ приедет в Китай в октябре 2023 г. – для участия в третьем форуме «Один пояс – один путь».

Председатель КНР находился в России с официальным визитом 20–22 марта. Путин назвал прошедшие переговоры конструктивными и успешными. По итогам переговоров лидеры России и Китая подписали ряд заявлений. Тогда же Си пригласил Путина посетить Пекин «в удобное для него время» в 2023 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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