В Совфеде сообщили, что Си Цзиньпин ожидает визит Путина в Китай в октябре
Председатель КНР Си Цзиньпин ожидает, что президент РФ Владимир Путин приедет в Китай в октябре 2023 г. Об этом сообщил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам, экс-посол РФ в КНР Андрей Денисов, передает ТАСС.
«В ходе встречи с [председателем Совфеда] Валентиной Ивановной Матвиенко председатель Си Цзиньпин сказал, что китайская сторона готовится к ожидаемому в октябре визиту президента России для участия в третьем форуме "Один пояс – один путь"», – сказал он.
Председатель КНР Си Цзиньпин находился в России с официальным визитом 20–22 марта. Путин назвал прошедшие переговоры конструктивными и успешными. По итогам переговоров лидеры России и Китая подписали ряд заявлений. В частности, был принят документ о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 г.
В ходе поездки председатель КНР пригласил Владимира Путина посетить Пекин. Си Цзиньпин уточнил, что предложил российскому лидеру приехать «в удобное для него время» в 2023 г., поскольку в этом году в Китае пройдет уже третий международный форум в рамках «Одного пояса – одного пути». Он добавил, что Путин принимал участие в предыдущих двух форумах.