В Совфеде сообщили, что Си Цзиньпин ожидает визит Путина в Китай в октябре

В ходе поездки председатель КНР пригласил Владимира Путина посетить Пекин. Си Цзиньпин уточнил, что предложил российскому лидеру приехать «в удобное для него время» в 2023 г., поскольку в этом году в Китае пройдет уже третий международный форум в рамках «Одного пояса – одного пути». Он добавил, что Путин принимал участие в предыдущих двух форумах.