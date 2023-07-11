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В Совфеде сообщили, что Си Цзиньпин ожидает визит Путина в Китай в октябре

Ведомости

Председатель КНР Си Цзиньпин ожидает, что президент РФ Владимир Путин приедет в Китай в октябре 2023 г. Об этом сообщил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам, экс-посол РФ в КНР Андрей Денисов, передает ТАСС.

«В ходе встречи с [председателем Совфеда] Валентиной Ивановной Матвиенко председатель Си Цзиньпин сказал, что китайская сторона готовится к ожидаемому в октябре визиту президента России для участия в третьем форуме "Один пояс – один путь"», – сказал он.

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Председатель КНР Си Цзиньпин находился в России с официальным визитом 20–22 марта. Путин назвал прошедшие переговоры конструктивными и успешными. По итогам переговоров лидеры России и Китая подписали ряд заявлений. В частности, был принят документ о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 г.

В ходе поездки председатель КНР пригласил Владимира Путина посетить Пекин. Си Цзиньпин уточнил, что предложил российскому лидеру приехать «в удобное для него время» в 2023 г., поскольку в этом году в Китае пройдет уже третий международный форум в рамках «Одного пояса – одного пути». Он добавил, что Путин принимал участие в предыдущих двух форумах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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