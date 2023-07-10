Матвиенко передала Си Цзиньпину послание от Путина

Матвиенко передала Си Цзиньпину послание от ПутинаМосква и Пекин сближаются и в практике законотворчества
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко 10 июля встретилась с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине. В столицу Китая она прилетела во главе российской делегации, которая примет участие в работе Российско-китайской межпарламентской комиссии по сотрудничеству. Как сообщается на сайте верхней палаты российского парламента, Матвиенко передала Си устное послание от президента России Владимира Путина. По ее словам, российский лидер тепло вспоминает мартовский визит лидера Китая в Москву и длительные переговоры с ним.
Спикер Совфеда считает, что стратегическое партнерство двух стран уже достигло наивысшего уровня в истории и в России наблюдается «абсолютный консенсус» насчет развития отношений с КНР. Основной целью своего визита в Пекин Матвиенко назвала проведение восьмого заседания межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального собрания и Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП). По ее словам, парламентарии планируют активнее «обмениваться опытом законодательной деятельности» с учетом новых вызовов и угроз. Другой задачей она назвала необходимость нарастить региональное сотрудничество двух стран.
По сообщению «Синьхуа», Си поддержал практику обмена опытом с Россией в области законотворчества и госуправления. Он добавил, что Москве и Пекину также необходимо вместе активнее работать и в многосторонних форматах, таких как Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) и БРИКС, содействовать реформе глобального управления и защищать интересы государств с формирующимся рынком и развивающихся стран.
Позже Матвиенко сказала журналистам, что Россия в лице Китая может рассчитывать на «твердое, надежное, дружественное плечо». «Ни Китай, ни Россия не позволят никому разговаривать с ними языком силы, угроз. Мы вместе выступаем за равноправное сотрудничество. Мы вместе выступаем за недопущение вмешательства во внутренние дела», – отметила она.
Кроме того, страны могут досрочно, уже в 2023 г., преодолеть планку по показателю взаимного товарооборота в $200 млрд (лидеры государств ставили такую цель на 2024 г.). Матвиенко добавила, что сейчас больше 70% взаимных расчетов между Россией и Китаем проходит в нацвалютах.
До этого Матвиенко познакомилась с председателем постоянного комитета (ПК) ВСНП Чжао Лэцзи, который получил этот пост в марте 2023 г. С его точки зрения, отношения Пекина и Москвы смогли выдержать испытания «изменчивой глобальной конъюнктурой».
Визит Матвиенко в Китай продлится до 12 июля. Известно, что в межпарламентском заседании также будут участвовать несколько вице-спикеров и глав комитетов обеих палат российского парламента.
До этого в 2023 г. личные переговоры уже проводили лидеры государств – в марте Си приезжал в Москву – и премьер-министры: в мае председатель правительства России Михаил Мишустин посещал Шанхай и Пекин и провел переговоры с Ли Цяном.
Визит Матвиенко – один из признаков стабильных и прогрессирующих отношений России и Китая, считает руководитель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Карнеев. По его словам, такие мероприятия являются «третьим уровнем» высших государственных контактов – после встреч непосредственно Си и Путина, а также визитов премьер-министров. Подобные визиты служат дополнением для государственной работы на других уровнях, а парламентское сотрудничество двух стран заметно развивается, отмечает эксперт.
Поездка Матвиенко в Китай очень своевременна, считает руководитель Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Александр Ломанов. Учитывая не так давно закончившуюся пандемию, возможность заново подкрепить отношения была явно не лишней. Отдельную важность представляет тот факт, что китайский визави Матвиенко, председатель постоянного комитета ВСПН Чжао Лэцзи занимает свой пост сравнительно недавно и до этого не имел опыта в парламентской деятельности, занимаясь борьбой с коррупцией. Так что возможность встречи с ним, добавляет эксперт, определенно будет позитивным моментом. Кроме того, недавние события в России, связанные с действиями ЧВК «Вагнер», вызвали большой резонанс в КНР. В Китае шли серьезные дискуссии на тему, как произошедшее повлияет на отношения с Россией. Как следствие, отмечает Ломанов, сейчас очень своевременно было бы рассказать китайским коллегам, что происходит в России, успокоить информационное смятение. Именно этим, заключает эксперт, и будет заниматься Матвиенко в Китае.