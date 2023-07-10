Матвиенко передала Си Цзиньпину послание от Путина

Поездка Матвиенко в Китай очень своевременна, считает руководитель Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Александр Ломанов. Учитывая не так давно закончившуюся пандемию, возможность заново подкрепить отношения была явно не лишней. Отдельную важность представляет тот факт, что китайский визави Матвиенко, председатель постоянного комитета ВСПН Чжао Лэцзи занимает свой пост сравнительно недавно и до этого не имел опыта в парламентской деятельности, занимаясь борьбой с коррупцией. Так что возможность встречи с ним, добавляет эксперт, определенно будет позитивным моментом. Кроме того, недавние события в России, связанные с действиями ЧВК «Вагнер», вызвали большой резонанс в КНР. В Китае шли серьезные дискуссии на тему, как произошедшее повлияет на отношения с Россией. Как следствие, отмечает Ломанов, сейчас очень своевременно было бы рассказать китайским коллегам, что происходит в России, успокоить информационное смятение. Именно этим, заключает эксперт, и будет заниматься Матвиенко в Китае.