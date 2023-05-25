Как инопресса отреагировала на визит Мишустина в Китай

Делегация посетила бизнес-форум, а на следующий день в Пекине Мишустин провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, а также познакомился со своим визави, премьером Госсовета Ли Цяном. Встреча завершилась подписанием пяти межведомственных соглашений, в том числе меморандума о взаимопонимании между Минэкономразвития РФ и министерством коммерции КНР об инвестициях в сфере торговли услугами. Мишустин и Ли договорились о регулярных встречах в будущем и активной работе на уровне как вице-премьеров, так и более чем 80 отраслевых рабочих групп.