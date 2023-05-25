Как инопресса отреагировала на визит Мишустина в Китай

Как инопресса отреагировала на визит Мишустина в КитайКитай и Россия «объединили силы для противостояния Западу»
Глава российского правительства Михаил Мишустин вместе с делегацией из руководителей ведомств и госкорпораций завершил свой двухдневный визит в Китай. С 2018 г. это было первое турне премьера в Китай, оно проводилось для укрепления стратегического партнерства между странами.
Делегация посетила бизнес-форум, а на следующий день в Пекине Мишустин провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, а также познакомился со своим визави, премьером Госсовета Ли Цяном. Встреча завершилась подписанием пяти межведомственных соглашений, в том числе меморандума о взаимопонимании между Минэкономразвития РФ и министерством коммерции КНР об инвестициях в сфере торговли услугами. Мишустин и Ли договорились о регулярных встречах в будущем и активной работе на уровне как вице-премьеров, так и более чем 80 отраслевых рабочих групп.
Китайская пресса отметила расширение международной торговли, оборот которой, по словам Мишустина, может достигнуть в 2023 г. $200 млрд. Кроме того, сотрудничество позволит сдерживать нарастающую враждебность США.
«Ведомости» собрали реакцию иностранных СМИ на визит российского премьера в Китай
В марте Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин подписали заявления, которые требуют от двух правительств развития двусторонних связей. «Это основная задача визита премьер-министра России», — отметил научный сотрудник Центра российских исследований Восточно-китайского педагогического университета Цуй Хэн.
США проявляют враждебность к Китаю и России и принуждают своих соседей наладить блок-противостояние. В условиях санкций Россия все более мотивирована для расширения торговли с Китаем, считает младший научный сотрудник Института изучения России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Чжан Хун.
Визит не связан с конфликтом на Украине. Китай придерживается нейтральной и справедливой позиции, а с другой стороны – развивает двусторонние связи на основе интересов двух народов. У Пекина и Москвы общие взгляды и цели в области развития и безопасности. Они оба понимают настоящую цель Вашингтона. У США нет никакой надежды подорвать взаимное доверие. Поскольку это они препятствуют усилиям по прекращению конфликта.
К Ян Шэни, Ду Цюнфан, Global Times
Китай и Россия должны продолжать твердо поддерживать друг друга в вопросах, касающихся их основных интересов, и укреплять координацию на многосторонних площадках, таких как Организация Объединенных Наций, Шанхайская организация сотрудничества, БРИКС и G20, подчеркнул Си Цзиньпин.
People's Daily Online
Китай готов работать с Россией и членами Евразийского экономического союза над синергией инициативы «Один пояс, один путь» и Евразийского экономического союза, чтобы способствовать формированию более открытого и крупного регионального рынка, обеспечивать стабильность и бесперебойность глобальных цепочек производства и поставок.
China Daily
Китайские эксперты назвали этот визит «обычным», целью которого является укрепление сотрудничества, особенно в связи с тем, что клика во главе с США наращивает усилия, чтобы подорвать рост Китая и России. Эксперты добавили, что целью визита не является обращение за помощью к Китаю, как это раскручивают некоторые СМИ.
«По мере восстановления экономики Китая будет большой спрос на потребление энергии. С другой стороны, для России неотложной задачей является расширение китайского энергетического рынка, замещающего часть европейского энергетического рынка», – сказал директор Центра исследований России и Центральной Азии Шанхайского института международных исследований Ли Синь.
Взгляд западных стран на связи Китая с Россией является близоруким, считает профессор Исследовательского центра «Пояса и пути» Ланьчжоуского университета Чжу Юнбяо. «Укрепление экономического сотрудничества с Россией не свидетельствует о том, что Китай в условиях конфликта смещается в сторону России. Как крупная страна со зрелой дипломатической стратегией Китай имеет собственный план сотрудничества с другими странами, и раз он не нарушает международные нормы, план не будет нарушен никаким шумом от третьих лиц».
Чжао Юшаи, Ци Сицзя, Global Times
Пекин отказался осудить действия Москвы против Украины и отказался присоединиться к тому, что он называет «односторонними санкциями» против России, настаивая на том, что его торговля с Россией является нормальной и не должна «подвергаться умозаключениям или принуждению со стороны третьих сторон».
Лаура Чжоу, South China Morning Post
«Поездки Ли Хуэя по Европе и визит премьер-министра Мишустина в Китай объединяет то, что Китай пытается сигнализировать о том, что Россия не рухнет, а Украине и Западу лучше подумать, как пойти на компромисс с ней, чтобы договориться об окончании войны», — сказал программный директор Центрально-европейского института азиатских исследований Ричард К. Турчани.
Остин Рэмзи, Селина Ченг, Wall Street Journal
Китай, заявивший о «неограниченности» дружбы со своим северным соседом, бросил Кремлю спасательный круг в экономической сфере, смягчив последствия изгнания из мировой финансовой системы.
CNN
Китай готов наращивать свои отношения с Россией после саммита G7, потому что центральной темой этого саммита была не только ситуация на Украине, «но и Китай, и то, как Запад должен с этим бороться», говорит старший преподаватель в Университете Нового Южного Уэльса в Австралии Александр Королев, который изучает китайско-российские отношения.
«Саммит и присутствие на нем Зеленского обозначили более очевидный и глубокий геополитический разрыв между Западом, с одной стороны, и Китаем и Россией, с другой», — добавил он.
C точки зрения Пекина, «если Россия проиграет, то давление на Китай только усилится и станет гораздо более жестким».
Дэвид Пирсони, Крис Бакли, New York Times
«Поскольку санкции против России открывают новые возможности для Китая, неудивительно, что Китай был бы рад активно, если не упреждающе, взаимодействовать с Россией в экономическом плане до тех пор, пока любые отношения, которые они выстраивают, не вызовут вторичных санкций против Китая», — сказал директор Китайского института Школы восточных и африканских исследований (SOAS) в Лондоне Стив Цанг.
Эндрю Хейли, Reuters
Заявления G7 подчеркнули углубляющийся геополитический разрыв между Китаем и Россией, с одной стороны, и США и их союзниками, с другой, отметил директор Азиатско-тихоокеанской программы Chatham House Бен Бланд.
Эми Хокинс, The Guardian
Западные СМИ, чьи умы полны конфронтации, начинают нервничать при виде нормального сотрудничества между Китаем и Россией. Они либо выступают за то, чтобы Китай и Россия «объединили силы для противостояния Западу», либо раскручивают старую мелодию «Россия зависит от Китая», чтобы подорвать китайско-российские отношения. Корень этого отношения в США лежит в их неконтролируемых гегемонистских импульсах и страхе перед так называемым «китайско-российским альянсом», который считается величайшим геополитическим кошмаром США.
Редакция, Global Times