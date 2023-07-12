Нарышкин в июне по телефону обсудил с главой ЦРУ ситуацию на Украине

В ночь на 24 июня ЧВК «Вагнер» во главе с Пригожиным предприняла попытку вооруженного мятежа в России и взяла под контроль Ростов-на-Дону. После переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Пригожин принял решение остановить движение на столицу и вернуться в тыловые лагеря ЧВК. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что уголовное дело, возбужденное в отношении Пригожина, будет прекращено, а сам он «уйдет в Белоруссию».