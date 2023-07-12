Нарышкин в июне по телефону обсудил с главой ЦРУ ситуацию на Украине
Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин в июне около часа по телефону обсуждал с главой Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильямом Бернсом ситуацию на Украине. Информацию об этом Нарышкин подтвердил ТАСС.
«Да, действительно, разговор состоялся в конце прошлого месяца. Предлогом для телефонного разговора, как я это оцениваю, со стороны американского коллеги были события 24 июня. Понятно, как я ответил на этот вопрос о том, что произошло» – рассказал Нарышкин.
Директор СВР предположил, что события 24 июня могли быть только предлогом для общения, так как «основная часть беседы была сосредоточена на обсуждении темы и событий вокруг Украины». «Думали, рассуждали, а что же делать с Украиной», – заявил Нарышкин.
Нарышкин и Бернс не договаривались о личной встрече, но директор СВР допустил, что такая возможность существует.
30 июня газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Бернс «тайно» связался с Нарышкиным после попытки мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина 24 июня, чтобы сказать о непричастности США к этим событиям.
В ночь на 24 июня ЧВК «Вагнер» во главе с Пригожиным предприняла попытку вооруженного мятежа в России и взяла под контроль Ростов-на-Дону. После переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Пригожин принял решение остановить движение на столицу и вернуться в тыловые лагеря ЧВК. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что уголовное дело, возбужденное в отношении Пригожина, будет прекращено, а сам он «уйдет в Белоруссию».