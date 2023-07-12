Газета
Политика

Нарышкин в июне по телефону обсудил с главой ЦРУ ситуацию на Украине

Ведомости

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин в июне около часа по телефону обсуждал с главой Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильямом Бернсом ситуацию на Украине. Информацию об этом Нарышкин подтвердил ТАСС.

«Да, действительно, разговор состоялся в конце прошлого месяца. Предлогом для телефонного разговора, как я это оцениваю, со стороны американского коллеги были события 24 июня. Понятно, как я ответил на этот вопрос о том, что произошло» – рассказал Нарышкин.

Директор СВР предположил, что события 24 июня могли быть только предлогом для общения, так как «основная часть беседы была сосредоточена на обсуждении темы и событий вокруг Украины». «Думали, рассуждали, а что же делать с Украиной», – заявил Нарышкин.

Ранее по теме: Нарышкин заявил о неудавшейся попытке «разжечь огонь» гражданской войны

Нарышкин и Бернс не договаривались о личной встрече, но директор СВР допустил, что такая возможность существует.

30 июня газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Бернс «тайно» связался с Нарышкиным после попытки мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина 24 июня, чтобы сказать о непричастности США к этим событиям.

В ночь на 24 июня ЧВК «Вагнер» во главе с Пригожиным предприняла попытку вооруженного мятежа в России и взяла под контроль Ростов-на-Дону. После переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Пригожин принял решение остановить движение на столицу и вернуться в тыловые лагеря ЧВК. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что уголовное дело, возбужденное в отношении Пригожина, будет прекращено, а сам он «уйдет в Белоруссию».

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных