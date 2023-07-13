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ФСБ сообщила о задержании ЛГБТ-активиста в Орловской области по подозрению в госизмене

Ведомости

Сотрудники ФСБ задержали активиста ЛГБТ, ранее сменившего пол, по подозрению в госизмене из-за перевода денег ВСУ. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«ФСБ РФ пресечена противоправная деятельность гражданина России, жителя Орловской области, причастного к государственной измене в форме оказания финансовой помощи Вооруженным силам Украины, направленной против безопасности России», – сказано в сообщении (цит. по ТАСС).

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Сотрудники ФСБ установили, что задержанным оказался житель Орловской области, который ранее сменил пол с женского на мужской, волонтер медиапроекта «ОВД-инфо» (признан в РФ иноагентом).

В его отношении возбуждено уголовное дело о госизмене (ст. 275 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы сроком до 20 лет или пожизненно.

28 апреля президент России Владимир Путин подписал закон о введении наказания в виде пожизненного заключения за государственную измену. Поправки вносят изменения в ст. 275 УК РФ. До этого максимальное наказание по статье составляло 20 лет лишения свободы со штрафом в размере 500 000 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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