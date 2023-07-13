ФСБ сообщила о задержании ЛГБТ-активиста в Орловской области по подозрению в госизмене
Сотрудники ФСБ задержали активиста ЛГБТ, ранее сменившего пол, по подозрению в госизмене из-за перевода денег ВСУ. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
«ФСБ РФ пресечена противоправная деятельность гражданина России, жителя Орловской области, причастного к государственной измене в форме оказания финансовой помощи Вооруженным силам Украины, направленной против безопасности России», – сказано в сообщении (цит. по ТАСС).
Сотрудники ФСБ установили, что задержанным оказался житель Орловской области, который ранее сменил пол с женского на мужской, волонтер медиапроекта «ОВД-инфо» (признан в РФ иноагентом).
В его отношении возбуждено уголовное дело о госизмене (ст. 275 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы сроком до 20 лет или пожизненно.
28 апреля президент России Владимир Путин подписал закон о введении наказания в виде пожизненного заключения за государственную измену. Поправки вносят изменения в ст. 275 УК РФ. До этого максимальное наказание по статье составляло 20 лет лишения свободы со штрафом в размере 500 000 руб.