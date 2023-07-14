Гладков: в результате взрыва в машине в Белгороде пострадали три человека

«К сожалению, есть трое пострадавших: мужчина, который был в момент взрыва в машине, и двое случайных прохожих – мама с ребенком. Все пострадавшие доставлены в больницы города с осколочными ранениями нижних конечностей», – написал он в своем Telegram-канале.