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Гладков: в результате взрыва в машине в Белгороде пострадали три человека

Ведомости

В Белгороде произошел взрыв в машине, в результате пострадали трое человек, включая ребенка. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«К сожалению, есть трое пострадавших: мужчина, который был в момент взрыва в машине, и двое случайных прохожих – мама с ребенком. Все пострадавшие доставлены в больницы города с осколочными ранениями нижних конечностей», – написал он в своем Telegram-канале.

По словам Гладкова, состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести. При необходимости их готовы отправить на лечение в Москву. 

Губернатор подчеркнул, что угроза для жителей соседних домов и квартир отсутствует. Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы и следователи. Причины произошедшего устанавливаются.

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В Белгородской области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в регионе установлен «средний уровень реагирования». Такой же режим действует еще в семи регионах – Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Курской, Брянской, Воронежской и Ростовской областях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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