Гладков: в результате взрыва в машине в Белгороде пострадали три человека
В Белгороде произошел взрыв в машине, в результате пострадали трое человек, включая ребенка. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«К сожалению, есть трое пострадавших: мужчина, который был в момент взрыва в машине, и двое случайных прохожих – мама с ребенком. Все пострадавшие доставлены в больницы города с осколочными ранениями нижних конечностей», – написал он в своем Telegram-канале.
По словам Гладкова, состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести. При необходимости их готовы отправить на лечение в Москву.
Губернатор подчеркнул, что угроза для жителей соседних домов и квартир отсутствует. Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы и следователи. Причины произошедшего устанавливаются.
В Белгородской области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в регионе установлен «средний уровень реагирования». Такой же режим действует еще в семи регионах – Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Курской, Брянской, Воронежской и Ростовской областях.