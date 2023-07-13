Белгородский губернатор сообщил об обстреле двух населенных пунктов

13 июля в ежедневной сводке об обстрелах Белгородской области Гладков сообщил, что было зафиксировано более 80 прилетов на территорию региона. В результате обстрела Краснояружского района осколочные ранения руки и грудной клетки получил мужчина. Его доставили в больницу.