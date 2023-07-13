Белгородский губернатор сообщил об обстреле двух населенных пунктов
13 июля под обстрел вооруженных сил Украины попали два населенных пункта Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Гладков уточнил, что в результате обстрела никто из людей не пострадал.
Из-за прилета двух снарядов в хуторе Валховский у жилого дома пробита крыша и выбиты окна. В селе Сподарюшино Грайворонского округа повреждения получили кровля жилого дома и забор.
13 июля в ежедневной сводке об обстрелах Белгородской области Гладков сообщил, что было зафиксировано более 80 прилетов на территорию региона. В результате обстрела Краснояружского района осколочные ранения руки и грудной клетки получил мужчина. Его доставили в больницу.
В Белгородской области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в регионе установлен «средний уровень реагирования».