Для отрядов самообороны в Белгородской области закупят 400 единиц оружия
В Белгородской области для отрядов самообороны закупят 400 единиц огнестрельного оружия. Об этом в ходе оперативного совещания в правительстве региона рассказал референт губернатора Олег Мантулин.
Он отметил, что для этих целей будет создана специальная организация с лицензией на огнестрельное оружие. К 20 июля должна завершится работа по подготовке помещений к хранению оружия в районах.
«Команда на использование данного вида вооружения будет только лично от губернатора Белгородской области», – пояснил Мантулин (цитата по «Интерфаксу»).
Он также уточнил, что на покупку военно-технического имущества и специального оборудования для отрядов самообороны было выделено более 400 млн руб. Всего в регионе действуют восемь батальонов, общей численностью в 2900 человек.
5 июля губернатор Вячеслав Гладков рассказывал, что некоторые отряды самообороны будут вооружены в рамках действующего законодательства. Обучение этих людей проходило в течение шести месяцев, и для них было куплено обмундирование. Тогда он отметил, что люди уже готовы, однако вопрос с оружием на тот момент был решен лишь частично. Он уточнил, что через неделю батальоны, расположенные вдоль границы, будут вооружены.
О том, что власти Белгородской области ищут законное основание для вооружения отрядов самообороны, Гладков говорил в конце мая. Этому предшествовало нападение украинской диверсионной группы, в результате которого на территории региона был введен режим контртеррористической операции.
В Белгородской области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в регионе установлен средний уровень реагирования.