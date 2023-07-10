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Для отрядов самообороны в Белгородской области закупят 400 единиц оружия

Ведомости

В Белгородской области для отрядов самообороны закупят 400 единиц огнестрельного оружия. Об этом в ходе оперативного совещания в правительстве региона рассказал референт губернатора Олег Мантулин.

Он отметил, что для этих целей будет создана специальная организация с лицензией на огнестрельное оружие. К 20 июля должна завершится работа по подготовке помещений к хранению оружия в районах.

«Команда на использование данного вида вооружения будет только лично от губернатора Белгородской области», – пояснил Мантулин (цитата по «Интерфаксу»).

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Он также уточнил, что на покупку военно-технического имущества и специального оборудования для отрядов самообороны было выделено более 400 млн руб. Всего в регионе действуют восемь батальонов, общей численностью в 2900 человек.

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5 июля губернатор Вячеслав Гладков рассказывал, что некоторые отряды самообороны будут вооружены в рамках действующего законодательства. Обучение этих людей проходило в течение шести месяцев, и для них было куплено обмундирование. Тогда он отметил, что люди уже готовы, однако вопрос с оружием на тот момент был решен лишь частично. Он уточнил, что через неделю батальоны, расположенные вдоль границы, будут вооружены.

О том, что власти Белгородской области ищут законное основание для вооружения отрядов самообороны, Гладков говорил в конце мая. Этому предшествовало нападение украинской диверсионной группы, в результате которого на территории региона был введен режим контртеррористической операции.

В Белгородской области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в регионе установлен средний уровень реагирования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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