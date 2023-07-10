Для отрядов самообороны в Белгородской области закупят 400 единиц оружия

5 июля губернатор Вячеслав Гладков рассказывал, что некоторые отряды самообороны будут вооружены в рамках действующего законодательства. Обучение этих людей проходило в течение шести месяцев, и для них было куплено обмундирование. Тогда он отметил, что люди уже готовы, однако вопрос с оружием на тот момент был решен лишь частично. Он уточнил, что через неделю батальоны, расположенные вдоль границы, будут вооружены.