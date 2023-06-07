Миронов заявил о подготовке поправок об использовании теробороной боевого оружия
Руководитель фракции «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов рассказал о подготовке поправок о праве подразделений территориальной обороны использовать боевое оружие для учебных стрельб.
«Фракция "Справедливая Россия – За правду" готовит поправки в законодательство, с тем чтобы дать право подразделениям территориальной обороны, созданным по решению региональных органов власти, использовать боевое ручное стрелковое оружие для проведения учебных стрельб, участия в контртеррористических операциях и решения других задач по охране населения и объектов инфраструктуры», – написал он у себя в Telegram-канале.
По его словам, те отряды самообороны из добровольцев, что были созданы в Белгородской и Курской областях, обеспечены формой и снаряжением, а также проходят «боевое слаживание под руководством опытных инструкторов». Однако «задействовать их [отряды] нельзя, так как закон не позволяет им получить оружие».
23 мая Госдума в третьем чтении приняла законопроект, регулирующий оборот оружия и охранную деятельность на территориях Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Он предполагает, что на оборот оружия и охранную деятельность на территории регионов будет распространятся переходный период, установленный и для других сфер.
Согласно документу, до 1 января 2026 г. граждане России, зарегистрированные на новых территориях, смогут хранить, носить и использовать оружие и боеприпасы к нему на основании документов, выданных органами внутренних дел Украины или госорганами ДНР и ЛНР, в том числе в случае истечения срока действия указанных разрешений. Во время срока действия переходного периода переоформление разрешительных документов будет осуществляться на безвозмездной основе.
Авторами проекта выступили депутаты Государственной думы Александр Хинштейн и Василий Пискарев. Сейчас документ находится на рассмотрении Совета Федерации.