Миронов заявил о подготовке поправок об использовании теробороной боевого оружия

По его словам, те отряды самообороны из добровольцев, что были созданы в Белгородской и Курской областях, обеспечены формой и снаряжением, а также проходят «боевое слаживание под руководством опытных инструкторов». Однако «задействовать их [отряды] нельзя, так как закон не позволяет им получить оружие».