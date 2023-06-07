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Миронов заявил о подготовке поправок об использовании теробороной боевого оружия

Ведомости

Руководитель фракции «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов рассказал о подготовке поправок о праве подразделений территориальной обороны использовать боевое оружие для учебных стрельб.

«Фракция "Справедливая Россия – За правду" готовит поправки в законодательство, с тем чтобы дать право подразделениям территориальной обороны, созданным по решению региональных органов власти, использовать боевое ручное стрелковое оружие для проведения учебных стрельб, участия в контртеррористических операциях и решения других задач по охране населения и объектов инфраструктуры», – написал он у себя в Telegram-канале.

По его словам, те отряды самообороны из добровольцев, что были созданы в Белгородской и Курской областях, обеспечены формой и снаряжением, а также проходят «боевое слаживание под руководством опытных инструкторов». Однако «задействовать их [отряды] нельзя, так как закон не позволяет им получить оружие».

Законопроект об обороте оружия в новых регионах коснется около 100 000 человек

Выданные Украиной, ДНР и ЛНР разрешительные документы будут действовать до 1 января 2026 года

23 мая Госдума в третьем чтении приняла законопроект, регулирующий оборот оружия и охранную деятельность на территориях Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Он предполагает, что на оборот оружия и охранную деятельность на территории регионов будет распространятся переходный период, установленный и для других сфер.

Согласно документу, до 1 января 2026 г. граждане России, зарегистрированные на новых территориях, смогут хранить, носить и использовать оружие и боеприпасы к нему на основании документов, выданных органами внутренних дел Украины или госорганами ДНР и ЛНР, в том числе в случае истечения срока действия указанных разрешений. Во время срока действия переходного периода переоформление разрешительных документов будет осуществляться на безвозмездной основе.

Авторами проекта выступили депутаты Государственной думы Александр Хинштейн и Василий Пискарев. Сейчас документ находится на рассмотрении Совета Федерации.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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