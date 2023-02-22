Законопроект об обороте оружия в новых регионах коснется около 100 000 человек

Владение единицами оружия сверх того, что установлено в законе «Об оружии», будет разрешено с 1 июля 2024 г. при условии получения лицензии на его коллекционирование. До 1 января 2026 г. ее можно будет получить без медицинского освидетельствования на наличие медицинских противопоказаний. Документ устанавливает, что все незарегистрированное оружие и патроны к нему должны быть сданы в уполномоченные органы в течение 180 дней со дня вступления его в силу.