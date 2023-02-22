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Общество

Законопроект об обороте оружия в новых регионах коснется около 100 000 человек

Выданные Украиной, ДНР и ЛНР разрешительные документы будут действовать до 1 января 2026 года
Анна Нараева
Ведомости

Госдума приняла в первом чтении законопроект, регулирующий оборот оружия и охранную деятельность на территориях Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областей. Документ в конце 2022 г. подготовили депутаты нижней палаты парламента Александр Хинштейн и Василий Пискарев. Он предполагает, что на оборот оружия и охранную деятельность на территории регионов будет распространятся переходный период, установленный и для других сфер.

До 1 января 2026 г. граждане России, зарегистрированные на новых территориях смогут хранить, носить и использовать оружие и боеприпасы к нему на основании документов, выданных органами внутренних дел Украины или госорганами ДНР и ЛНР, в том числе в случае истечения срока действия указанных разрешений. Во время срока действия переходного периода переоформление разрешительных документов будет осуществляться на безвозмездной основе.  

В законопроекте оговаривается, что патроны по такому виду разрешений можно будет приобретать только после его постановки оружия на учет в Росгвардии – сделать это необходимо в течение одного года с момента вступления в силу документа. 

Владение единицами оружия сверх того, что установлено в законе «Об оружии», будет разрешено с 1 июля 2024 г. при условии получения лицензии на его коллекционирование. До 1 января 2026 г. ее можно будет получить без медицинского освидетельствования на наличие медицинских противопоказаний. Документ устанавливает, что все незарегистрированное оружие и патроны к нему должны быть сданы в уполномоченные органы в течение 180 дней со дня вступления его в силу. 

Все оружие, принадлежащее иностранным гражданам или лицам без гражданства, должно быть вывезено с территории России в 30-дневный срок или добровольно сдано. 

Хинштейн пояснил «Ведомостям», что законопроект затронет примерно 100 000 владельцев оружия. По его словам, переходный период нужен для удобства граждан, и поскольку речь идет только о легальном оружии, никаких рисков законопроект в этой части не несет.

«Владельцы нелегального оружия, как в России, так и на Украине, в ДНР и ЛНР несут ответственность за его незаконное хранение и ношение», – отметил автор законопроекта. Он также рассказал, что у России и новых территорий различалось законодательство в части мощности разрешенного оружия – в частности, для ДНР характерна выдача разрешений на автоматическое оружие по типу автомата Калашникова.

«Законопроект эту проблему [временно] решает, но мы ко второму чтению подготовим более точечную поправку. Потому что по российскому законодательству держать [неохолощенный] автомат Калашникова дома [вообще] нельзя», – пояснил Хинштейн. Депутат также добавил, что в ДНР и ЛНР база владельцев оружия формировалась с 2014 г. и уже передана Росгвардии, в Запорожской и Херсонской области соответствующие базы были уничтожены украинской стороной.

По мнению президента Федерации практической стрельбы России Михаила Гущина, такой срок переходного периода вполне оправдан, поскольку на руках у населения большое количество легального оружия, и провести переоформление, создать базу и пулегильзотеку – это трудоемкий и длительный процесс для лицензионно-разрешительной системы. «А нелегальное оружие так и останется нелегальным, и это две не соприкасающиеся части», – считает эксперт. Гущин отмечает, что процесс совершения преступлений с использованием легального оружия минимален.   

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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