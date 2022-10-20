Российские регионы перешли на военное положение

Согласно утвержденному Советом Федерации указу президента, в полночь с 19 на 20 октября по мск вводится военное положение (ВП) в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. По закону именно верхняя палата парламента утверждает указ о ВП. В последний раз ВП вводилось в России во время Великой Отечественной войны. Близкий к Минобороны источник пояснил «Ведомостям», что режим ВП нужен для «более эффективного противодействия все более активной диверсионной работе украинских спецслужб как в новых, так и в старых субъектах России». Кроме того, он позволит вводить такие меры, как запрет съемок атакованных украинскими средствами поражения гражданских объектов: видео очевидцев с телефонов, поясняет он, позволяют корректировать повторные удары и т. д. У гражданских организаций можно будет привлекать технику и персонал для строительства укреплений, говорит собеседник.