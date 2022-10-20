Российские регионы перешли на военное положение

Российские регионы перешли на военное положениеОсновные ограничительные меры коснутся только новых территорий
Согласно утвержденному Советом Федерации указу президента, в полночь с 19 на 20 октября по мск вводится военное положение (ВП) в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. По закону именно верхняя палата парламента утверждает указ о ВП. В последний раз ВП вводилось в России во время Великой Отечественной войны. Близкий к Минобороны источник пояснил «Ведомостям», что режим ВП нужен для «более эффективного противодействия все более активной диверсионной работе украинских спецслужб как в новых, так и в старых субъектах России». Кроме того, он позволит вводить такие меры, как запрет съемок атакованных украинскими средствами поражения гражданских объектов: видео очевидцев с телефонов, поясняет он, позволяют корректировать повторные удары и т. д. У гражданских организаций можно будет привлекать технику и персонал для строительства укреплений, говорит собеседник.
Движение к военному положению
Президент Владимир Путин объявил о решении ввести ВП перед заседанием Совета безопасности. Он мотивировал этот шаг тем, что украинские вооруженные силы «используют откровенно террористические методы, диверсии на объектах жизнеобеспечения, устраивают покушения на представителей местных органов власти». Он напомнил, что в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях до референдумов действовал режим ВП, но сейчас его оформляют в рамках российского законодательства. Главы этих регионов наделяются дополнительными полномочиями для обеспечения безопасности согласно закону о ВП. То есть, в частности, они смогут привлекать граждан для участия в работах для нужд обороны, изымать имущество, проводить эвакуацию гражданских лиц и устанавливать комендантский час. На территории этих четырех субъектов создается территориальная оборона со своими штабами.
ВП подразумевает усиление охраны общественного порядка, введение особого режима работы объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, введение особого режима работы некоторых жизненно важных объектов, запрет забастовок и возможности выбора места проживания, ограничение выезда граждан России за границу и военную цензуру.
Параллельно с этим Путин подписал еще один указ, которым ряд регионов был поделен на две зоны. В восьми приграничных регионах – Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях (некоторые из них подвергались обстрелам со стороны Украины) вводится режим «среднего уровня реагирования», в рамках которого реализуются не все меры, описанные в законе о ВП.
В соответствии с этим решением главы указанных регионов должны обеспечить:
усиление охраны общественного порядка, обеспечение общественной безопасности, охрану военных, важных государственных и специальных объектов;
введение особого режима работы для транспортных и энергетических объектов, а также объектов коммуникаций и связи;
контроль за работой упомянутых объектов, типографий, вычислительных центров и автоматизированных систем, а также их использование «для нужд обороны»;
временное отселение жителей в безопасные районы с обязательным предоставлением таким жителям стационарных или временных жилых помещений;
введение особого режима въезда на территорию региона и выезда с нее, а также ограничение свободы передвижения по ней;
ограничение движения транспортных средств и их досмотр.
Этим же решением в других регионах ЦФО и ЮФО был введен уровень «повышенной готовности». Согласно тексту указа, введение этого уровня предполагает:
усиление охраны общественного порядка, обеспечение общественной безопасности, охрана военных, важных государственных и специальных объектов;
ограничение движения транспортных средств и их досмотр;
введение особого режима работы для транспортных и энергетических объектов, а также объектов коммуникаций и связи;
контроль за работой упомянутых объектов, типографий, вычислительных центров и автоматизированных систем, а также их использование «для нужд обороны».
Что касается «базового уровня готовности», который был введен во всех остальных регионах, то он подразумевает усиление охраны общественного порядка, обеспечение общественной безопасности, охрану военных, важных государственных и специальных объектов, введение особого режима работы для транспортных и энергетических объектов, а также объектов коммуникаций и связи.
Максимальный и средний уровни реагирования, а также режимы повышенной и базовой готовности при ВП в опубликованных нормативных актах не описаны и, по сути, впервые определены опубликованным указом президента, говорит главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский. Аналогичные уровни есть при режиме ЧС, но он объявлялся по другим причинам, к примеру из-за наплыва беженцев – еще весной.
Центры управления
Путин 19 октября поручил создать специальный Совет по координации работы для повышения безопасности (или просто координационный совет) во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным. В него вошли вице-премьеры, представители силовых ведомств, администрации президента, а также Государственного совета, «что позволит обеспечить тесное взаимодействие со всеми регионами страны». Мишустин обозначил среди целей координационного совета поставку оборудования и техники для военных, проведение строительных работ, предоставление транспорта. «Необходимо задействовать все возможности оборонно-промышленного комплекса, чтобы нарастить выпуск востребованной продукции. К этой работе нужно привлекать и бизнес», – цитирует премьера пресс-служба правительства.
Реакция рынка
В ожидании заседания Совета безопасности торговый день 19 октября инвесторы заняли позицию «медведей» – индекс Мосбиржи на открытии основной торговой сессии падал на 2,4%. К середине дня основные фондовые индексы в среднем теряли 3,5%. Но на новости с заседания Совета безопасности рынок отреагировал ростом – за несколько минут российский рынок акций смог отыграть падение. В частности, потери индекса Мосбиржи сократились до 1,7%, а долларовый аналог, индекс РТС, опустился лишь на 1,5% ниже закрытия предыдущего дня.
Правительство в соответствии с законом следит за производством продукции для Вооруженных сил России, разрабатывает военно-хозяйственный план и определяет порядок заключения контрактов для гособоронзаказа, отмечает партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. Кроме того, по закону о ВП президент определяет меры, которые применяют регионы. Путин 19 октября поручил подключиться к координации работы регионов по повышению безопасности мэру Москвы Сергею Собянину как главе комиссии Госсовета по государственному управлению. Во всех регионах создаются оперативные штабы под руководством губернаторов с участием представителей Минобороны, МВД, ФСБ, Росгвардии и экстренных служб. Их решения обязательны для региональной исполнительной власти.
Указ президента наделяет региональные власти полномочиями самостоятельно принимать решения, не указанные в конкретном документе, «с учетом текущий ситуации». Президент определил для различных субъектов Федерации различные режимы реагирования, «исходя из реально существующих угроз», говорит глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. Функция координационного совета в данном случае будет в курировании военно-гражданских администраций, которые должны быть созданы на территориях с объявленным ВП, говорит председатель Военной коллегии адвокатов Алексей Пономарев. На время действия ВП власть в Херсонской области перейдет к военным, сообщил 19 октября журналистам губернатор региона Владимир Сальдо.
Свобода передвижения
Из указа президента следует, что решение об ограничении перемещений должны будут принимать губернаторы. При этом глобально закрывать границы федеральные власти не планируют. Об этом заявили пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и замминистра внутренних дел России Евгений Иванов. В ст. 7 закона о ВП перечислены меры, применяемые на территории, где введено ВП, и среди них – запрет на выезд за рубеж.
Юристы считают, что по крайней мере пока оснований для закрытия государственных границ у властей нет. «ВП – это специальный правовой режим, который [в данном случае] вводится на определенной территории, следовательно, и действует он на определенной территории. В ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях будет нельзя пересекать границу с иностранным государством. В регионах, где такой режим не введен, можно», – полагает адвокат Дмитрий Захватов. Он предположил, что указ издан для того, чтобы максимально усилить роль силовых ведомств в новых регионах. Пункт 3 указа об объявлении ВП гласит, что «при необходимости в РФ в период действия военного положения могут применяться иные меры», предусмотренные законом «О военном положении».
Адвокат МКА «Клишин и партнеры» Александр Малахов считает, что меры ограничительного правового характера из ст. 7 закона о ВП могут быть введены только на территориях, где введено ВП, таким образом ограничение на передвижение и проч. касается только четырех новых регионов. Эти меры, по его словам, могут быть введены как федеральными органами исполнительной власти, так и губернаторами. Пока о таких решениях не сообщалось.
Власти российских регионов опровергают введение ограничений на передвижение, делая акцент лишь на «меры оперативного реагирования, связанные с безопасностью в регионе». В приграничных территориях, как и прежде, действует пропускной режим, написал в своем Telegram-канале курский губернатор Роман Старовойт. «Вводить какие-либо ограничения, особенно связанные с перемещением, сегодня не планируем. Жизнь продолжается в прежнем ритме», – сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. В Ростовской области не вводится запрет на передвижение в регионе и за его пределы, подчеркнул губернатор Ростовской области Василий Голубев.
Комендантского часа (его введение возможно по ст. 7 закона о ВП) не будет в столице, дополнительные ограничения в других регионах страны (за пределами новых территорий) могут вводиться только согласно указу президента, заявил вице-спикер Совета Федерации Юрий Воробьев. Собянин сообщил, что власти города примут «необходимые меры по повышению безопасности гражданских объектов и объектов жизнеобеспечения». При этом в настоящее время никаких мер, «ограничивающих обычный ритм жизни города», не вводится, добавил он.
За пределами Донбасса
Ст. 8 закона о ВП называется «иные меры, применяемые в период действия ВП», а потому именно ее действие распространяется на все остальные регионы РФ, что соответствует 3 пункту указа президента, полагает Малахов. Это могут быть меры, связанные с введением временных ограничений на осуществление экономической и финансовой деятельности, оборот имущества, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, на поиск, получение, передачу, производство и распространение информации. Кроме того, эти меры позволяют менять форму собственности организаций, порядок и условия процедур банкротства, режим трудовой деятельности, устанавливать особенности финансового, налогового, таможенного и банковского регулирования как на территории, на которой введено ВП, так и на территориях, на которых ВП не введено. «Данные меры должны быть введены специальными актами», – подчеркнул юрист.
Андрей Турчак, первый вице-спикер Совета Федерации
«Теперь официально: ДНР и ЛНР, Запорожская и Херсонская области отныне и навсегда – Россия. Принятие новых территорий открывает новый этап в истории России. И одновременно – специальной военной операции <...> С этого момента мы официально освобождаем наши территории, защищаем наших людей.
Юрист Антон Тимченко согласен с тем, что пункт 3 указа президента соответствует отдельно перечисленным мерам в законе о ВП: отдельно прописаны меры для территорий, на которых режим введен, отдельно – «иные меры» для остальной территории РФ. «В первом случае это довольно обширный и детальный перечень механизмов, во втором – меры в основном экономического характера», – сказал он «Ведомостям». По его словам, «иные меры» могут предусматривать временные ограничения на осуществление хозяйственной деятельности, оборот имущества и передвижение товаров, потому могут коснуться деятельности столичных и региональных компаний.
Дмитрий Медведев, зампред Совбеза
«Украинское государство в нынешней конфигурации с нацистским политическим режимом будет представлять постоянную, прямую и явную угрозу России. Поэтому помимо защиты наших людей и охраны границ страны целью наших будущих действий, на мой взгляд, должен стать полноценный демонтаж политического режима Украины.
«Основное отличие военного положения – это ограничение ряда прав и свобод, предусмотренных Конституцией, и возможность изымать имущество физических и юридических лиц. Это сейчас будет действовать только на территориях, где объявлено военное положение», – поясняет Пономарев. Перемещение будет также ограничено только на этих территориях, уверен он.
Как это будет работать для бизнеса
По словам адвоката адвокатского бюро «Кульков, Колотилов и партнеры» Марии Шабалиной, у государства появилось теоретическое право на изъятие собственности организаций еще в сентябре, после объявления о частичной мобилизации. «С 21 сентября в РФ уже действуют положения закона о мобилизации, согласно которому у юридических и физических лиц на всей территории РФ с указанной даты уже могут изымать недвижимое имущество, землю и транспортные средства для использования в государственных нуждах с выплатой компенсации», – говорит адвокат. При этом законами о мобилизации и о ВП не предусмотрен специальный порядок изъятия имущества, но механизмы изъятия наиболее близки к механизмам реквизиции (имущество также принудительно изымается для использования в государственных нуждах с выплатой компенсации, порядок которой определяется правительством), говорит она.
Марат Хуснуллин, вице-премьер
«Мы будем полностью содействовать администрации Херсонской области в размещении жителей в других субъектах. Обеспечим всех бесплатным питанием и всем необходимым. А тем, кто решит остаться на новом месте на постоянной основе, обеспечим жилье.
В июле, напоминает адвокат, президент подписал закон о праве правительства РФ вводить специальные меры в сфере экономики для обеспечения нужд спецоперации. Он предполагал, в частности, сверхурочную работу на оборонных предприятиях, временное расконсервирование мобилизационных мощностей и объектов и др. Сейчас он отходит на второй план, так как закон о ВП предусматривает обязанность граждан выполнять работы для нужд обороны страны, а также ликвидации всевозможных последствий (в частности, восстановления поврежденных объектов экономики, систем жизнеобеспечения и проч.). Шабалина, в отличие от других юристов, полагает, что для бизнеса и работников не имеет значения, введено в конкретном субъекте РФ военное положение или нет.
Сергей Суровикин, командующий группировкой войск в зоне СВО
«Натовское руководство ВСУ уже давно требует от киевского режима наступательных операций на херсонском направлении, не считаясь ни с какими жертвами – как в самих ВСУ, так и среди мирного населения... Дальнейшие наши планы и действия в отношении самого города Херсон будут зависеть от складывающейся военно-тактической ситуации.
Пунктом 2 указа Путина о ВП правительству, а также Минобороны, МВД, МЧС, ФСБ, Нацгвардии предписывается в трехдневный срок представить предложения о мерах, которые планируется применять на территориях, где объявлено ВП. «В ближайшее время стоит ожидать дополнительных нормативных правовых актов касательно конкретных вводимых мер», – говорит адвокат Ирина Язева.
Зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов («Единая Россия») говорит, что бизнес в случае введения подобных режимов сможет апеллировать к обстоятельствам непреодолимой силы и форс-мажору по аналогии с весной 2020 г. «Обстоятельства форс-мажора позволяют бизнесу апеллировать к нему, когда он не может выполнить какие-то условия договора, совершить поставку товара, произвести или отгрузить продукцию», – отмечает Кирьянов, полагая, что общий настрой государства будет на «пандемийный» период, «когда помощь бизнесу предоставлялась оперативно и по запросу».
Эвакуация правого берега
Объявление ВП происходит на фоне объявленного вечером 18 октября властями Херсонской области организованного выезда жителей, проживающих на правом берегу Днепра. По словам губернатора Сальдо, планируется, что эту территорию покинет 50 000–60 000 человек, которых поселят в пунктах временного размещения на восточном берегу Днепра либо в других регионах России, 7000 человек, по его словам, было вывезено до вечера 19 октября. По их расчетам, это займет около недели. Также он сообщил, что на неделю будет закрыт въезд гражданских лиц на территорию Херсонской области – он будет осуществляться по пропускам комендатуры. По словам Сальдо, планов сдавать город ВСУ нет и «город будет удерживаться полностью».
Рамзан Кадыров, глава Чечни
«Отличные решения приняты сегодня верховным главнокомандующим. Очень верные и долгожданные! Безопасность нашего государства должна выстраиваться не только федеральным центром, но и региональными властями <...> У нас есть все для того, чтобы выполнить поручения верховного главнокомандующего: экипировка, оружие, дух, патриотизм, любовь к Родине и преданность президенту!
Эвакуация населения вызвана военной угрозой – по словам Сальдо, постоянные обстрелы и военные действия представляют угрозу для жителей правого берега. Ранее 18 октября командующий объединенной группировкой российских войск в СВО генерал Виктор Суровикин в интервью каналу «Россия 24» заявил, что военная ситуация в Херсонской области может потребовать «непростых решений».
Он также рассказал, что быт граждан осложнен проблемами с водо- и электроснабжением и затрудненным подвозом продуктов, помимо этого, по его словам, у Минобороны есть данные «о возможности применения киевским режимом запрещенных методов войны в районе города Херсон».
19 октября замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в своем Telegram-канале сообщил, что власти ожидают в ближайшее время наступления Вооруженных сил Украины.
В подготовке статьи участвовали Евгения Кузнецова, Анна Нараева, Яна Суринская, Дарья Мосолкина и Екатерина Литова