Гладков: некоторые отряды самообороны в Белгородской области получат оружие
Некоторые отряды самообороны Белгородской области будут вооружены в рамках действующего законодательства. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Полк самообороны в области, пояснил губернатор, насчитывает 3000 человек, которые, имея постоянную работу, заявили о готовности защищать регион в случае необходимости. Обучение этих людей проходило в течение шести месяцев, и для них было куплено отличное обмундирование.
«Они сейчас готовы, вопрос в оружии. Могу сказать, что вопрос частично решен. Через неделю мы в рамках своих полномочий, такая возможность, оказалось, есть, часть самообороны, те батальоны, которые расположены вдоль границы, в рамках действующего законодательства будут вооружены», – рассказал Гладков.
О каких полномочиях идет речь, губернатор не уточнил, добавив, что решение о вооружении всего полка самообороны, а также второго полка, формирование которого уже началось, будет принято в ближайшее время.
О том, что власти Белгородской области ищут законное основание для вооружения отрядов самообороны, Гладков говорил в конце мая. Этому предшествовало нападение украинской диверсионной группы, в результате которого на территории региона был введен режим контртеррористической операции.
В Белгородской области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в регионе установлен «средний уровень реагирования».