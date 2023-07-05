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Гладков: некоторые отряды самообороны в Белгородской области получат оружие

Ведомости

Некоторые отряды самообороны Белгородской области будут вооружены в рамках действующего законодательства. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Полк самообороны в области, пояснил губернатор, насчитывает 3000 человек, которые, имея постоянную работу, заявили о готовности защищать регион в случае необходимости. Обучение этих людей проходило в течение шести месяцев, и для них было куплено отличное обмундирование.

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«Они сейчас готовы, вопрос в оружии. Могу сказать, что вопрос частично решен. Через неделю мы в рамках своих полномочий, такая возможность, оказалось, есть, часть самообороны, те батальоны, которые расположены вдоль границы, в рамках действующего законодательства будут вооружены», – рассказал Гладков.

О каких полномочиях идет речь, губернатор не уточнил, добавив, что решение о вооружении всего полка самообороны, а также второго полка, формирование которого уже началось, будет принято в ближайшее время.

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О том, что власти Белгородской области ищут законное основание для вооружения отрядов самообороны, Гладков говорил в конце мая. Этому предшествовало нападение украинской диверсионной группы, в результате которого на территории региона был введен режим контртеррористической операции.

В Белгородской области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в регионе установлен «средний уровень реагирования».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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