Гладков: некоторые отряды самообороны в Белгородской области получат оружие

«Они сейчас готовы, вопрос в оружии. Могу сказать, что вопрос частично решен. Через неделю мы в рамках своих полномочий, такая возможность, оказалось, есть, часть самообороны, те батальоны, которые расположены вдоль границы, в рамках действующего законодательства будут вооружены», – рассказал Гладков.