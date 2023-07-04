Гладков оценил восстановление Белгородской области после обстрелов в 20 млрд рублей

Гладков отметил, что в регионе пять многоквартирных домов и более 80 частных домов остаются полностью разрушенными. Ремонт требуется в более чем 1200 квартирах и домах. Власти рассчитывают полностью восстановить жилье и вернуть туда людей до декабря. По словам главы региона, об этом уже доложено председателю правительства, область надеется, что «помощь поступит своевременно».