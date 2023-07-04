Гладков оценил восстановление Белгородской области после обстрелов в 20 млрд рублей
Белгородской области на восстановление предприятий, социальной и жилой инфраструктуры, пострадавших в результате украинских обстрелов, потребуется более 20 млрд руб. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков на заседании Генсовета «Единой России».
«Общий объем, предварительно, 5 млрд на восстановление жилья, 10 млрд на восстановление предприятий, более 5 млрд на восстановление социальных учреждений. Задача — восстановить контур, крыши, окна до 1 августа», – заявил глава региона, его слова приводит пресс-служба «Единой России».
Гладков отметил, что в регионе пять многоквартирных домов и более 80 частных домов остаются полностью разрушенными. Ремонт требуется в более чем 1200 квартирах и домах. Власти рассчитывают полностью восстановить жилье и вернуть туда людей до декабря. По словам главы региона, об этом уже доложено председателю правительства, область надеется, что «помощь поступит своевременно».
В партии также сообщили, что председатель «Единой России» Дмитрий Медведев анонсировал подготовку законодательных инициатив, направленных на поддержку жителей Шебекина и восстановление города.
Гладков подчеркнул, что обстановка в Шебекине изменилась в лучшую сторону. «В пиковую напряженность Шебекино принимало на себя более 850 снарядов в сутки. За последнюю неделю было только два обстрела с незначительными нарушениями. Поэтому мы потихоньку начинаем возвращать тех людей, у кого не пострадало жилье», – отметил глава региона.
Ранее власти рассказывали, что Шебекинском и Грайворонском городских округах от обстрелов пострадали 89 предприятий. Однако уже 2 июля Гладков сообщил, что более половины крупных и средних предприятий Шебекинского городского округа уже приступили к работе.
В Белгородской области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в регионе установлен «средний уровень реагирования».