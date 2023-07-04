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Общество

Гладков оценил восстановление Белгородской области после обстрелов в 20 млрд рублей

Ведомости

Белгородской области на восстановление предприятий, социальной и жилой инфраструктуры, пострадавших в результате украинских обстрелов, потребуется более 20 млрд руб. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков на заседании Генсовета «Единой России».

«Общий объем, предварительно, 5 млрд на восстановление жилья, 10 млрд на восстановление предприятий, более 5 млрд на восстановление социальных учреждений. Задача — восстановить контур, крыши, окна до 1 августа», – заявил глава региона, его слова приводит пресс-служба «Единой России».

Гладков отметил, что в регионе пять многоквартирных домов и более 80 частных домов остаются полностью разрушенными. Ремонт требуется в более чем 1200 квартирах и домах. Власти рассчитывают полностью восстановить жилье и вернуть туда людей до декабря. По словам главы региона, об этом уже доложено председателю правительства, область надеется, что «помощь поступит своевременно».

В партии также сообщили, что председатель «Единой России» Дмитрий Медведев анонсировал подготовку законодательных инициатив, направленных на поддержку жителей Шебекина и восстановление города.

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Гладков подчеркнул, что обстановка в Шебекине изменилась в лучшую сторону. «В пиковую напряженность Шебекино принимало на себя более 850 снарядов в сутки. За последнюю неделю было только два обстрела с незначительными нарушениями. Поэтому мы потихоньку начинаем возвращать тех людей, у кого не пострадало жилье», – отметил глава региона.

Ранее власти рассказывали, что Шебекинском и Грайворонском городских округах от обстрелов пострадали 89 предприятий. Однако уже 2 июля Гладков сообщил, что более половины крупных и средних предприятий Шебекинского городского округа уже приступили к работе.

В Белгородской области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в регионе установлен «средний уровень реагирования».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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