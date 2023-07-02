Более половины предприятий в Шебекино вернулись к работе после обстрелов

Интенсивность обстрелов Шебекинского городского округа со стороны Украины возросла в конце мая. 1 июня ВСУ выпустили по округу рекордные 850 снарядов. На этом фоне началась эвакуация жителей из города и других приграничных территорий – сообщалось об эвакуации почти 60 000 человек. Однако 27 июня Гладков сообщил о снижении количества обстрелов и привел данные только по Шебекинскому округу. На этой неделе губернатор писал о возвращении более 10% жителей Шебекино в свои дома, власти готовятся к приезду остальных граждан с 3 июля.