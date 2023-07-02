Более половины предприятий в Шебекино вернулись к работе после обстрелов
Более половины крупных и средних предприятий Шебекинского городского округа уже приступили к работе, а завтра, 3 июля, возобновит работу макаронная фабрика, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Ранее власти региона сообщали, что с начала мая в результате обстрелов вооруженных сил Украины повреждения получили 89 предприятий в Шебекинском и Грайворонском городских округах. В числе пострадавших назывались 11 крупных заводов.
«Я очень рад, что возвращаются к своей привычной работе и предприятия Шебекинского округа, более половины крупных и средних предприятий уже приступило к работе. С завтрашнего дня, с 3 июля, приступит к работе фабрика, производящая знаменитые шебекинские макароны», – написал 2 июля Гладков на своей странице во «ВКонтакте».
По его словам, к работе вернется около трети сотрудников фабрики, линии будут выпускать одну тонну макарон в час. Гладков выразил надежду, что восстановительные работы позволят в ближайшее время запустить предприятие в полном объеме.
Губернатор также уточнил, что после обстрелов восстановили 65 многоквартирных домов и 62 индивидуальных дома. Главной задачей он назвал восстановление к 1 августа теплового контура разрушенного жилья.
Ранее на этой неделе Гладков писал о возвращении более 10% жителей Шебекино в свои дома.
Интенсивность обстрелов Шебекинского городского округа со стороны Украины возросла в конце мая. 1 июня ВСУ выпустили по округу рекордные 850 снарядов. На этом фоне началась эвакуация жителей из города и других приграничных территорий – сообщалось об эвакуации почти 60 000 человек. Однако 27 июня Гладков сообщил о снижении количества обстрелов и привел данные только по Шебекинскому округу. На этой неделе губернатор писал о возвращении более 10% жителей Шебекино в свои дома, власти готовятся к приезду остальных граждан с 3 июля.
В Белгородской области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в регионе установлен «средний уровень реагирования».