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Более половины предприятий в Шебекино вернулись к работе после обстрелов

Ведомости

Более половины крупных и средних предприятий  Шебекинского городского округа уже приступили к работе, а завтра, 3 июля, возобновит работу макаронная фабрика, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. 

Ранее власти региона сообщали, что с начала мая в результате обстрелов вооруженных сил Украины повреждения получили 89 предприятий в Шебекинском и Грайворонском городских округах. В числе пострадавших назывались 11 крупных заводов. 

«Я очень рад, что возвращаются к своей привычной работе и предприятия Шебекинского округа, более половины крупных и средних предприятий уже приступило к работе. С завтрашнего дня, с 3 июля, приступит к работе фабрика, производящая знаменитые шебекинские макароны», – написал 2 июля Гладков на своей странице во «ВКонтакте». 

По его словам, к работе вернется около трети сотрудников фабрики, линии будут выпускать одну тонну макарон в час. Гладков выразил надежду, что восстановительные работы позволят в ближайшее время запустить предприятие в полном объеме. 

Ранее по теме: Гладков сообщил о резком снижении интенсивности обстрелов Белгородской области

Губернатор также уточнил, что после обстрелов восстановили 65  многоквартирных домов и 62 индивидуальных дома. Главной задачей он назвал восстановление к 1 августа теплового контура разрушенного жилья. 

Ранее на этой неделе Гладков писал о возвращении более 10% жителей Шебекино в свои дома.

Интенсивность обстрелов Шебекинского городского округа со стороны Украины возросла в конце мая. 1 июня ВСУ выпустили по округу рекордные 850 снарядов. На этом фоне началась эвакуация жителей из города и других приграничных территорий – сообщалось об эвакуации почти 60 000 человек. Однако 27 июня Гладков сообщил о снижении количества обстрелов и привел данные только по Шебекинскому округу. На этой неделе губернатор писал о возвращении более 10% жителей Шебекино в свои дома, власти готовятся к приезду остальных граждан с 3 июля.

В Белгородской области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в регионе установлен «средний уровень реагирования».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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