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Гладков сообщил о резком снижении интенсивности обстрелов Белгородской области

Ведомости

За последние сутки Шебекинский городской округ подвергся обстрелам семь раз. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. 

«В Шебекинском городском округе зафиксировано 7 прилетов. По селу Терезовка выпущено 5 минометных снарядов, по селу Новая Таволжанка – 2. Ни в одном из населенных пунктов пострадавших и разрушений нет», – написал он. 

Гладков не привел информацию по обстрелам других населенных пунктов. При этом накануне, 26 июня, он опубликовал данные об обстреле всей Белгородской области за 25 июня. По словам Гладкова, за сутки в регионе был зафиксирован 91 прилет, в том числе в Шебекинском городском округе упало 19 снарядов. 

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Гладков регулярно сообщает об обстрелах Белгородской области со стороны Украины, в конце мая интенсивность ударов увеличилась. 2 июня Гладков оценивал восстановление пострадавших от обстрелов предприятий в 10 млрд руб. Вице-премьер Виктория Абрамченко рассказывала, что регион обратился в правительство РФ за финансовой помощью для устранения ущерба, который был нанесен в результате обстрелов.

В Белгородской области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в регионе установлен «средний уровень реагирования». 6 июня пресс-служба «Единой России» со ссылкой на Гладкова сообщила, что с обстреливаемых территорий было эвакуировано почти 60 000 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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