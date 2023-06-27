Гладков сообщил о резком снижении интенсивности обстрелов Белгородской области
За последние сутки Шебекинский городской округ подвергся обстрелам семь раз. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«В Шебекинском городском округе зафиксировано 7 прилетов. По селу Терезовка выпущено 5 минометных снарядов, по селу Новая Таволжанка – 2. Ни в одном из населенных пунктов пострадавших и разрушений нет», – написал он.
Гладков не привел информацию по обстрелам других населенных пунктов. При этом накануне, 26 июня, он опубликовал данные об обстреле всей Белгородской области за 25 июня. По словам Гладкова, за сутки в регионе был зафиксирован 91 прилет, в том числе в Шебекинском городском округе упало 19 снарядов.
Гладков регулярно сообщает об обстрелах Белгородской области со стороны Украины, в конце мая интенсивность ударов увеличилась. 2 июня Гладков оценивал восстановление пострадавших от обстрелов предприятий в 10 млрд руб. Вице-премьер Виктория Абрамченко рассказывала, что регион обратился в правительство РФ за финансовой помощью для устранения ущерба, который был нанесен в результате обстрелов.
В Белгородской области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в регионе установлен «средний уровень реагирования». 6 июня пресс-служба «Единой России» со ссылкой на Гладкова сообщила, что с обстреливаемых территорий было эвакуировано почти 60 000 человек.