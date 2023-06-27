Гладков сообщил о резком снижении интенсивности обстрелов Белгородской области

Гладков не привел информацию по обстрелам других населенных пунктов. При этом накануне, 26 июня, он опубликовал данные об обстреле всей Белгородской области за 25 июня. По словам Гладкова, за сутки в регионе был зафиксирован 91 прилет, в том числе в Шебекинском городском округе упало 19 снарядов.