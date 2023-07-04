Гладков уволил своего зама за некачественное восстановление Шебекина

Полежаеву 51 год. Он начал работать на должности заместителя губернатора – начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области в 2019 г. До этого, с 2013 по 2019 г., он работал в администрации Белгорода, в том числе возглавлял ее с 2015 по 2019 г. Полежаев был удостоен нескольких наград, в том числе в 2013 г. – за многолетний и добросовестный труд медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. На сайте правительства Белгородской области сказано, что губернатор неоднократно отмечал работу Полежаева благодарностями и Почетными грамотами.