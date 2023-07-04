Гладков уволил своего зама за некачественное восстановление Шебекина
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков принял решение снять с должности своего заместителя Константина Полежаева из-за некачественных работ по восстановлению города Шебекино и Новой Таволжанки. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
«За систематическое невыполнение своих обязанностей, в том числе за некачественную организацию работ по восстановлению жилья в Шебекино и Новой Таволжанке, принял решение освободить от занимаемой должности заместителя губернатора Константина Алексеевича Полежаева», – написал он.
4 июля Гладков сообщил, что жители Шебекина смогут вернуться из пунктов временного размещения в свои дома и квартиры в ближайшие две недели – при условии, что они не повреждены. Губернатор отметил, что такую возможность жителям начнут предлагать с 4 июля. По его словам, до 1 августа в домах будут восстановлены кровля и окна. До этого времени также приостановлено начисление квартплаты, добавил губернатор.
Полежаеву 51 год. Он начал работать на должности заместителя губернатора – начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области в 2019 г. До этого, с 2013 по 2019 г., он работал в администрации Белгорода, в том числе возглавлял ее с 2015 по 2019 г. Полежаев был удостоен нескольких наград, в том числе в 2013 г. – за многолетний и добросовестный труд медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. На сайте правительства Белгородской области сказано, что губернатор неоднократно отмечал работу Полежаева благодарностями и Почетными грамотами.
Гладков регулярно сообщает об обстрелах Белгородской области со стороны Украины. Интенсивность обстрелов Шебекинского городского округа возросла в конце мая. 1 июня ВСУ выпустили по округу рекордные 850 снарядов. На этом фоне началась эвакуация жителей из города и других приграничных территорий – сообщалось об эвакуации почти 60 000 человек. Сейчас власти рассказывают, что предприятия в городе постепенно возвращаются к работе.
В Белгородской области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в регионе установлен «средний уровень реагирования».