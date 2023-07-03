Гладков сообщил о почти 150 прилетах по Белгородской области
За сутки 2 июля в Белгородской области было зафиксировано 149 прилетов. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Больше всего выпущенных снарядов было зафиксировано в Волоконовском районе, где «по окраине хутора Старый выпущено 48 минометных снарядов, по окраине села Тишанка – два артиллерийских снаряда».
Еще 39 снарядов было выпущено по территории Белгородского района. В частности, в селе Щетиновка было зафиксировано 12 артиллерийских снарядов и 20 выстрелов из гранатомета, в Красном Хуторе с беспилотника было сброшено два взрывных устройства, а по селу Нехотеевка было выпущено пять артиллерийских снарядов.
В результате ни в одном из населенных пунктов никто не пострадал. Разрушения были зафиксированы только в Грайворонском городском округе, который подвергся обстрелам 23 раза. В частности, по селу Дроновка было выпущено 17 минометных снарядов, в результате чего была повреждена линия электропередач, газопровод, инфраструктурный объект связи четыре домовладения.
Гладков регулярно сообщает об обстрелах Белгородской области со стороны Украины, в конце мая интенсивность ударов увеличилась. 2 июня он оценивал восстановление пострадавших от обстрелов предприятий в 10 млрд руб. Вице-премьер Виктория Абрамченко рассказывала, что регион обратился в правительство РФ за финансовой помощью для устранения ущерба, который был нанесен в результате обстрелов.
В Белгородской области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в регионе установлен «средний уровень реагирования».