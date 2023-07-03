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Гладков сообщил о почти 150 прилетах по Белгородской области

Ведомости

За сутки 2 июля в Белгородской области было зафиксировано 149 прилетов. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. 

Больше всего выпущенных снарядов было зафиксировано в Волоконовском районе, где «по окраине хутора Старый выпущено 48 минометных снарядов, по окраине села Тишанка – два артиллерийских снаряда».

Еще 39 снарядов было выпущено по территории Белгородского района. В частности, в селе Щетиновка было зафиксировано 12 артиллерийских снарядов и 20 выстрелов из гранатомета, в Красном Хуторе с беспилотника было сброшено два взрывных устройства, а по селу Нехотеевка было выпущено пять артиллерийских снарядов. 

В результате ни в одном из населенных пунктов никто не пострадал. Разрушения были зафиксированы только в Грайворонском городском округе, который подвергся обстрелам 23 раза. В частности, по селу Дроновка было выпущено 17 минометных снарядов, в результате чего была повреждена линия электропередач, газопровод, инфраструктурный объект связи четыре домовладения. 

Ранее по теме: Гладков рассказал о последствиях двух обстрелов села Дроновка

Гладков регулярно сообщает об обстрелах Белгородской области со стороны Украины, в конце мая интенсивность ударов увеличилась. 2 июня он оценивал восстановление пострадавших от обстрелов предприятий в 10 млрд руб. Вице-премьер Виктория Абрамченко рассказывала, что регион обратился в правительство РФ за финансовой помощью для устранения ущерба, который был нанесен в результате обстрелов.

В Белгородской области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в регионе установлен «средний уровень реагирования».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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