Гладков сообщил о почти 150 прилетах по Белгородской области

Еще 39 снарядов было выпущено по территории Белгородского района. В частности, в селе Щетиновка было зафиксировано 12 артиллерийских снарядов и 20 выстрелов из гранатомета, в Красном Хуторе с беспилотника было сброшено два взрывных устройства, а по селу Нехотеевка было выпущено пять артиллерийских снарядов.