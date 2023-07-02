Гладков рассказал о последствиях двух обстрелов села Дроновка

Гладков регулярно сообщает об обстрелах Белгородской области со стороны Украины, в конце мая интенсивность ударов увеличилась. 2 июня он оценивал восстановление пострадавших от обстрелов предприятий в 10 млрд руб. Вице-премьер Виктория Абрамченко рассказывала, что регион обратился в правительство РФ за финансовой помощью для устранения ущерба, который был нанесен в результате обстрелов.