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Гладков рассказал о последствиях двух обстрелов села Дроновка

Ведомости

Село Дроновка Грайворонского городского округа Белгородской области дважды попало под обстрел со стороны Украины, никто в результате не пострадал, но повреждены два дома и ЛЭП, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. 

«В двух частных домовладениях посечены кровля, фасады и заборы. Также повреждены линии газо- и электроснабжения. Оперативные и аварийные службы направлены для устранения последствий», – написал Гладков в своем Telegram-канале.

Ранее сегодня беспилотник самолетного типа был сбит российской системой противовоздушной обороны (ПВО) над Белгородом, обошлось без пострадавших, писал губернатор. Кроме того, за последние сутки дроны сбили в селах Тулянка и Муром.

Ранее по теме: Более половины предприятий в Шебекине вернулись к работе после обстрелов

Гладков регулярно сообщает об обстрелах Белгородской области со стороны Украины, в конце мая интенсивность ударов увеличилась. 2 июня он оценивал восстановление пострадавших от обстрелов предприятий в 10 млрд руб. Вице-премьер Виктория Абрамченко рассказывала, что регион обратился в правительство РФ за финансовой помощью для устранения ущерба, который был нанесен в результате обстрелов.

В Белгородской области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в регионе установлен «средний уровень реагирования».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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