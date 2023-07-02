Гладков рассказал о последствиях двух обстрелов села Дроновка
Село Дроновка Грайворонского городского округа Белгородской области дважды попало под обстрел со стороны Украины, никто в результате не пострадал, но повреждены два дома и ЛЭП, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«В двух частных домовладениях посечены кровля, фасады и заборы. Также повреждены линии газо- и электроснабжения. Оперативные и аварийные службы направлены для устранения последствий», – написал Гладков в своем Telegram-канале.
Ранее сегодня беспилотник самолетного типа был сбит российской системой противовоздушной обороны (ПВО) над Белгородом, обошлось без пострадавших, писал губернатор. Кроме того, за последние сутки дроны сбили в селах Тулянка и Муром.
Гладков регулярно сообщает об обстрелах Белгородской области со стороны Украины, в конце мая интенсивность ударов увеличилась. 2 июня он оценивал восстановление пострадавших от обстрелов предприятий в 10 млрд руб. Вице-премьер Виктория Абрамченко рассказывала, что регион обратился в правительство РФ за финансовой помощью для устранения ущерба, который был нанесен в результате обстрелов.
В Белгородской области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в регионе установлен «средний уровень реагирования».