МИД сообщил об изучении данных о падении ракеты КНДР в ИЭЗ России
МИД России совместно с Минобороны исследует данные о падении северокорейской межконтинентальной баллистической ракеты на территории исключительной экономической зоны (ИЭЗ) России, сообщил заместитель главы МИДа Андрей Руденко.
«Насколько я знаю, мои коллеги с Министерством обороны продолжают это исследовать, но пока четкой информации о том, что ракета упала в экономической зоне России, у нас нет», – сказал он (цитата по ТАСС).
США вместе с союзниками, по словам Руденко, фактически провоцируют Пхеньян на пуски ракет и военные приготовления, КНДР реагирует на действия Запада.
12 июля минобороны Японии сообщило о пуске баллистической ракеты КНДР, которая упала в Японском море за пределами ИЭЗ страны, примерно в 250 км от острова Окусири. По информации ведомства, это могла быть межконтинентальная баллистическая ракета дальностью более 5500 км. В минобороны Японии уточнили, что это уже 14-й запуск КНДР такого вооружения.
О том что ракета, запущенная с территории КНДР, могла упасть на территории ИЭЗ России, сообщил помощник генерального секретаря ООН Халед Хиари во время заседания Совета безопасности организации. По его словам, ракета пролетела около 1000 км в течение 74 минут, после чего упала в море в ИЭЗ России. 14 июля официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила, что у Москвы пока нет информации, которая бы подтвердила эти сообщения.