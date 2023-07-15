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МИД сообщил об изучении данных о падении ракеты КНДР в ИЭЗ России

Ведомости

МИД России совместно с Минобороны исследует данные о падении северокорейской межконтинентальной баллистической ракеты на территории исключительной экономической зоны (ИЭЗ) России, сообщил заместитель главы МИДа Андрей Руденко.

«Насколько я знаю, мои коллеги с Министерством обороны продолжают это исследовать, но пока четкой информации о том, что ракета упала в экономической зоне России, у нас нет», – сказал он (цитата по ТАСС).

США вместе с союзниками, по словам Руденко, фактически провоцируют Пхеньян на пуски ракет и военные приготовления, КНДР реагирует на действия Запада.

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12 июля минобороны Японии сообщило о пуске баллистической ракеты КНДР, которая упала в Японском море за пределами ИЭЗ страны, примерно в 250 км от острова Окусири. По информации ведомства, это могла быть межконтинентальная баллистическая ракета дальностью более 5500 км. В минобороны Японии уточнили, что это уже 14-й запуск КНДР такого вооружения.

О том что ракета, запущенная с территории КНДР, могла упасть на территории ИЭЗ России, сообщил помощник генерального секретаря ООН Халед Хиари во время заседания Совета безопасности организации. По его словам, ракета пролетела около 1000 км в течение 74 минут, после чего упала в море в ИЭЗ России. 14 июля официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила, что у Москвы пока нет информации, которая бы подтвердила эти сообщения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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