МИД сообщил об изучении данных о падении ракеты КНДР в ИЭЗ России

О том что ракета, запущенная с территории КНДР, могла упасть на территории ИЭЗ России, сообщил помощник генерального секретаря ООН Халед Хиари во время заседания Совета безопасности организации. По его словам, ракета пролетела около 1000 км в течение 74 минут, после чего упала в море в ИЭЗ России. 14 июля официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила, что у Москвы пока нет информации, которая бы подтвердила эти сообщения.