Захарова прокомментировала информацию о падении ракеты КНДР в ИЭЗ России

Ранее о том, что ракета, запущенная с территории КНДР, могла упасть на территории ИЭЗ России, сообщил помощник генерального секретаря ООН Халед Хиари во время заседания Совета безопасности организации. По его словам, ракета, запущенная в 10:00 по местному времени (04:00 мск), пролетела около 1000 км в течение 74 минут, после чего упала в море в ИЭЗ России.