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Захарова прокомментировала информацию о падении ракеты КНДР в ИЭЗ России

Ведомости

У Москвы пока нет информации, которая бы подтвердила сообщения о падении на территории исключительной экономической зоны (ИЭЗ) России ракеты, запущенной 12 июля с территории КНДР. Об этом сообщила официальный представитель МИДа Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«ООН заявила, что запущенная 12 июля ракета КНДР упала в исключительной экономической зоне России. Северная Корея и РФ эту информацию не комментировали. Во-первых, на данный момент подтверждающих данных о падении в нашей исключительной экономической зоне нет», – написала она.

Захарова отметила, что с возможностью ООН определять направление полета ракет у России появляется надежда «на скорое получение от Секретариата [ООН] долгожданного ответа на вопрос, кто обстреливает Запорожскую АЭС».

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Ранее о том, что ракета, запущенная с территории КНДР, могла упасть на территории ИЭЗ России, сообщил помощник генерального секретаря ООН Халед Хиари во время заседания Совета безопасности организации. По его словам, ракета, запущенная в 10:00 по местному времени (04:00 мск), пролетела около 1000 км в течение 74 минут, после чего упала в море в ИЭЗ России.

12 июля Минобороны Японии сообщило о пуске баллистической ракеты КНДР, которая упала в Японском море за пределами ИЭЗ страны, примерно в 250 км от острова Окусири. По информации ведомства, это могла быть межконтинентальная баллистическая ракета дальностью более 5500 км. В Минобороны Японии уточнили, что это уже 14-й запуск КНДР такого вооружения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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